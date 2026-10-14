Fallece joven futbolista tras un accidente de caza en Chaco

Un joven futbolista de 19 años falleció en un accidente de caza en Presidencia de la Plaza, Chaco, generando conmoción en su comunidad y en el Club Comercio Plaza.

Hoy 03:19

El trágico accidente que resultó en la muerte de un joven futbolista se registró en Presidencia de la Plaza, Chaco, donde Matías Exequiel Soto, de 19 años, recibió un disparo en el pecho durante una salida de caza. Este lamentable evento ocurrió el pasado sábado, en las cercanías de la estancia El Sol, y está siendo objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales.

El amigo que acompañaba a Soto, identificado como L.G.G., afirmó que el disparo fue accidental. Sin embargo, esta versión todavía debe ser validada mediante las pericias forenses pertinentes. Según el relato del acompañante, ambos jóvenes se encontraban cazando cuando Soto fue alcanzado por el proyectil en el tórax, lo que provocó que, a pesar de su grave herida, lograra correr algunos metros antes de caer al suelo.

El incidente fue reportado a la policía alrededor de las 17:50, cuando un hombre se presentó en la Comisaría local para informar sobre la presencia de una persona herida por arma de fuego. Al llegar, los efectivos policiales encontraron a Soto tendido en el suelo y sin signos vitales, lo que generó un profundo impacto en la comunidad de Presidencia de la Plaza.

En la escena del suceso, se encontraba el otro joven, quien fue demorado para esclarecer su posible implicación en el caso. La Fiscalía N.º 3 de Resistencia ha tomado el control de la investigación, que ha sido caratulada como supuesto homicidio, aunque hasta el momento no se ha determinado si hubo responsabilidad penal por parte de otra persona.

La noticia de la muerte de Matías Soto ha causado gran consternación, especialmente entre los miembros del Club Comercio Plaza, donde se desempeñaba como futbolista. A través de sus redes sociales, el club emitió un emotivo mensaje de despedida, expresando su dolor por la pérdida del joven y ofreciendo sus condolencias a la familia y seres queridos.

“Hoy nos toca despedir a una persona y un deportista muy querido”, destacaron desde la institución, recordando el compromiso y la camaradería que caracterizaban a Soto. La publicación en las redes sociales ha recibido numerosas muestras de afecto y condolencias por parte de amigos, familiares y miembros de la comunidad local, quienes han querido rendir homenaje a su memoria.

A medida que la comunidad deportiva se une en duelo, la investigación judicial sigue adelante para esclarecer las circunstancias exactas del disparo y determinar si se trató de un accidente durante la cacería o si se puede atribuir alguna responsabilidad penal en este trágico evento.