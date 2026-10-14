Un cabo de Gendarmería fue detenido tras ser denunciado por abuso sexual y amenazas

El hombre, de 36 años, fue denunciado por una empleada pública que afirmó haber sido víctima de una agresión sexual durante un encuentro.

Hoy 07:08

Un cabo de Gendarmería Nacional, de 36 años, fue detenido en Yanda, en el marco de una investigación por una denuncia de presunto abuso sexual con acceso carnal y amenazas agravadas presentada por una empleada pública santiagueña, de la misma edad.

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El procedimiento fue realizado por personal del Departamento Trata de Personas y Delitos Conexos, por orden de la jueza de Género Norma Morán. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares, una notebook, un arma de fuego, cartuchos y un uniforme de la fuerza, entre otros elementos de interés para la causa.

Según la denuncia, la mujer mantenía contacto con el acusado desde mayo, a través de Facebook y WhatsApp, principalmente por cuestiones laborales. El 10 de octubre, el hombre la habría invitado a encontrarse y pasó a buscarla en una camioneta 4x4 negra.

De acuerdo con el relato incorporado a la presentación judicial, ambos se dirigieron hasta la vivienda del gendarme, donde escucharon música y bebieron fernet. En ese contexto, el hombre la habría llevado hasta una habitación y comenzado a realizarle tocamientos sin su consentimiento.

La denunciante sostuvo que le pidió que la llevara de regreso a su casa, pero que el acusado no habría atendido su pedido y la habría sometido sexualmente por la fuerza. También manifestó que sufrió lesiones y sangrado durante el episodio.

La denuncia por amenazas y las medidas judiciales

La mujer también declaró que, durante el encuentro, el acusado habría hecho referencia a su condición de militar y a la posesión de armas. Según su testimonio, extrajo un arma de fuego de un cajón y la colocó sobre un placard.

Siempre de acuerdo con la presentación, después del episodio el hombre la trasladó nuevamente hasta su domicilio. Al día siguiente, la denunciante le habría escrito por WhatsApp para manifestarle que se sentía mal y tenía fuertes dolores. La respuesta atribuida al gendarme incluyó una referencia a la existencia de cámaras de seguridad en su vivienda, incluso en el dormitorio.

Tras la denuncia, radicada en la Comisaría 16 de Los Flores, intervino la Justicia y se dispusieron las medidas investigativas que derivaron en la detención del sospechoso.

Asimismo, la Fiscalía solicitó con carácter urgente un informe médico sobre el estado de salud de la denunciante, mientras se avanza con la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido.

El acusado quedó alojado en una dependencia de seguridad y se espera que sea convocado a prestar declaración indagatoria. La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y establecer las eventuales responsabilidades penales.