Murió Netinho, ícono del axé brasileño y creador de “Milla”, la canción que en Argentina se popularizó como “La isla del sol”

El cantante tenía 60 años y padecía un linfoma no Hodgkin desde 2025. Su carrera estuvo marcada por grandes éxitos en Brasil y por una canción que también se convirtió en un clásico en nuestro país.

Hoy 07:37

El cantante brasileño Netinho, uno de los referentes del axé music, murió este martes a los 60 años en un hospital de Salvador de Bahía, donde permanecía internado mientras atravesaba un tratamiento contra un linfoma no Hodgkin.

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El artista había sido diagnosticado con la enfermedad en marzo de 2025, luego de sufrir fuertes dolores en las piernas. A partir de entonces suspendió parte de su agenda y comenzó un tratamiento oncológico.

Tras conocerse su fallecimiento, su equipo difundió un mensaje en redes sociales en el que lo recordó como un artista “extraordinario, talentoso, sensible e innovador” y destacó su capacidad para conectarse con el público.

De la Banda Beijo al éxito internacional

Netinho comenzó a ganar notoriedad a fines de los años 80. En 1988 debutó como vocalista de la Banda Beijo durante el Carnaval de Salvador y ese mismo año alcanzó popularidad con “Beijo na Boca”.

Luego llegaron otros temas como “Estrela Primeira”, “Barracos” y “A Vida é Festa”, que consolidaron su nombre dentro de la música brasileña.

El gran salto internacional llegó en 1996, cuando lanzó como solista “Milla”, una canción que se transformó en uno de los mayores éxitos de su carrera y ayudó a expandir el axé fuera de Brasil.

El vínculo con “La isla del sol”

En Argentina, “Milla” quedó fuertemente asociada con “La isla del sol”, una versión en castellano que se volvió muy popular durante los años 90 y que sonó durante años en radios y discotecas.

Ese tema terminó siendo una de las principales puertas de entrada para que el público argentino conociera la música de Netinho y el fenómeno del axé brasileño.

Una carrera atravesada también por problemas de salud

La salud del cantante ya había atravesado otros episodios complejos. En 2013 sufrió tres ACV, lo que lo obligó a permanecer alejado de los escenarios durante aproximadamente cuatro años.

A pesar de esas dificultades, continuó ligado a la música y mantuvo una fuerte conexión con sus seguidores.

También tuvo una breve incursión en la política brasileña: en 2022 se postuló como diputado federal por el Partido Liberal, aunque no resultó electo.

La muerte de Netinho despide a una de las figuras más reconocidas del axé, con una carrera que trascendió las fronteras de Brasil y dejó canciones que marcaron a toda una generación.