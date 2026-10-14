Sadie Sink protagonizaría la adaptación cinematográfica de La invitada, la novela de Emma Cline

La actriz de "Stranger Things" y "Spider-Man: Brand New Day" negocia su incorporación como protagonista y productora de la película que desarrollaría A24, con Lorene Scafaria en conversaciones para dirigirla.

Hoy 07:48

Sadie Sink podría encabezar la adaptación cinematográfica de La invitada, la novela de la escritora estadounidense Emma Cline, según informó The Hollywood Reporter. Aunque su incorporación todavía no está confirmada oficialmente, la propuesta contempla que la actriz también participe como productora del proyecto, que estaría a cargo de la compañía A24.

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La película adaptaría la novela publicada por Cline, autora que alcanzó reconocimiento internacional con Las chicas, su debut literario de 2016. En esta nueva historia, la escritora construye un relato de intriga psicológica ambientado en el exclusivo East End de Long Island, con una protagonista que intenta mantenerse en un entorno al que ya no pertenece.

Sadie Sink

El proyecto tendría a Lorene Scafaria como directora. La cineasta estuvo al frente de Estafadoras de Wall Street (2019), película protagonizada por Jennifer Lopez y Constance Wu, y cuenta con experiencia en relatos centrados en personajes femeninos y en las relaciones de poder.

De qué trata La invitada

La historia sigue a Alex, una joven que pierde el lugar donde se alojaba después de cometer un error durante una cena. El hombre mayor con el que estaba viviendo la acompaña hasta una estación de tren y le entrega un pasaje de regreso a la ciudad. Sin embargo, Alex decide permanecer en Long Island, pese a contar con pocos recursos y tener dificultades para encontrar un lugar donde quedarse.

Durante los días previos al Día del Trabajo, la protagonista se desplaza por las zonas más exclusivas de la región y utiliza su capacidad para interpretar y manipular los deseos ajenos con el objetivo de sobrevivir. Su recorrido la lleva a involucrarse en situaciones cada vez más complejas, mientras deja consecuencias en las vidas de quienes encuentra.

La novela explora temas como la desigualdad social, la precariedad, la manipulación y la pertenencia, a través de una protagonista cuya conducta desafía las expectativas morales del entorno que intenta habitar.

El crecimiento profesional de Sadie Sink

La posible incorporación a La invitada se conoce en una etapa de expansión de la carrera de Sink, que alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación de Max Mayfield en Stranger Things y amplió su presencia cinematográfica con su participación en Spider-Man: Brand New Day.

Sadie Sink

La adaptación de la novela de Cline representaría una oportunidad para asumir un papel central en un thriller psicológico alejado del género de superhéroes. No obstante, el proyecto todavía depende de confirmaciones oficiales sobre el elenco y el desarrollo de la producción.

Por el momento, no se anunció una fecha de rodaje ni un calendario de estreno para la película.