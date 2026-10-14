Indagarán hoy a Rubén Carrizo por el femicidio de Karen García mientras la familia le da el último adiós

La fiscal Lucía González Farías prevé indagar este miércoles al acusado por el crimen ocurrido en el barrio Villa del Carmen.

Hoy 07:54

La investigación por el femicidio de Karen Romina García tendrá este miércoles una instancia clave, ya que la fiscal Lucía González Farías prevé indagar a Rubén Ricardo Carrizo, pareja de la víctima y principal acusado por el crimen.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, en una vivienda del barrio Villa del Carmen, donde Karen fue hallada sin vida horas más tarde.

De acuerdo con la hipótesis policial y los primeros datos surgidos de la autopsia, la mujer habría sido asfixiada con una almohada, aunque el informe definitivo será elaborado por una junta de forenses y remitido posteriormente a la Fiscalía.

La indagatoria y la posible calificación

Según trascendió, Carrizo sería indagado desde las 9 de la mañana y la acusación podría avanzar bajo la figura de homicidio calificado en contexto de violencia de género, delito que contempla la pena de prisión perpetua.

Desde el lunes permanece detenido y bajo estricta vigilancia mientras avanza la investigación.

En paralelo, familiares y allegados de Karen continuaron aportando detalles sobre la relación que mantenía con el acusado.

Desde su entorno aseguraron que durante los 12 años de relación existieron episodios de humillaciones, insultos y conductas de control.

El último adiós a Karen

Mientras la Justicia avanza con la causa, los restos de Karen García fueron velados desde anoche en una iglesia del barrio Santa Rosa de Lima. Familiares, amigos y vecinos se acercaron para despedirla en medio de un profundo dolor.

El cortejo fúnebre partirá durante la tarde y la sepultura está prevista para las 17 en el cementerio La Piedad.

Así, mientras la familia atraviesa las últimas horas de despedida, la causa ingresará en una etapa clave con la declaración del principal acusado ante la Fiscalía.