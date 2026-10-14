Clima en Termas de Río Hondo: un Miércoles 14 de octubre de 2026 marcado por la lluvia

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo presentan un panorama de inestabilidad. Hoy se esperan lluvias irregulares y temperaturas frescas.

Hoy 08:01

En el día de hoy, Termas de Río Hondo se ve afectada por lluvias irregulares en las cercanías, lo que genera un ambiente fresco y húmedo. La temperatura actual es de 14.5 °C, con una sensación térmica que se siente un poco más fría, alcanzando 13.9 °C.

La humedad está alta, alcanzando el 87%, y el viento sopla a 7.2 km/h desde el sur. Estas condiciones son típicas de esta época del año, donde la inestabilidad climática suele ser la protagonista.

Para mañana, se espera una leve mejoría con lloviznas ligeras, donde la temperatura mínima descenderá a 14.1 °C y la máxima podría llegar a 19.6 °C. Los termenses deberán prepararse para un día con algunas lluvias, aunque menos intensas que las de hoy.

El viernes, las condiciones seguirán siendo cubiertas, con una temperatura mínima de 13.9 °C y una máxima que podría alcanzar los 21.8 °C. Este patrón de clima húmedo parece seguir presente en la región.

Conforme avanza la semana, el clima en Termas de Río Hondo se caracteriza por lluvias irregulares y temperaturas frescas. Hoy, 14 de octubre de 2026, se pronostica una mínima de 14.5 °C y una máxima de 17.9 °C. A lo largo de los próximos días, se prevén lloviznas ligeras y cielos cubiertos, manteniendo la humedad alta en la región.

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