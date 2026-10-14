El papa León XIV pasó “una noche tranquila” tras la operación y continúa su recuperación

El Vaticano informó que el pontífice pasó su primera noche postoperatoria sin inconvenientes y continúa internado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece bajo observación médica tras la intervención.

Hoy 08:22

El papa León XIV pasó “una noche tranquila” luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido este martes en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparon un tumor pulmonar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“El Papa ha pasado una noche tranquila. Más información a lo largo del día”, informó la Sala de Prensa de la Santa Sede en una actualización sobre el estado de salud del pontífice.

La cirugía se realizó durante la jornada del martes y, según el parte médico difundido por el Vaticano, concluyó con éxito y sin complicaciones.

Le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho

Durante la intervención, los especialistas realizaron una extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

El estudio histológico efectuado durante la operación confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios.

“Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida”, detallaron los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

La intervención tuvo una duración aproximada de 90 minutos, aunque el pontífice permaneció cerca de tres horas en el quirófano entre la preparación y el período posterior al procedimiento.

Evoluciona favorablemente

Según el informe médico, León XIV se despertó sin inconvenientes luego de la cirugía y, tras permanecer un tiempo en observación, fue trasladado nuevamente a su habitación en el décimo piso del hospital.

El Vaticano continuará difundiendo nuevas actualizaciones sobre la evolución del pontífice durante las próximas horas.