"El Gobierno ya no recorta tanto el gasto y empezó a comprar dólares de nuevo"

El licenciado Osvaldo Granados analizó las señales recientes de la política económica en su columna de este miércoles para Radio Panorama.

Hoy 08:26

El licenciado Osvaldo Granados analizó este miércoles, en su columna para Radio Panorama, algunos movimientos recientes de la política económica y consideró que el Gobierno podría estar preparándose para una nueva etapa. Como señales de ese proceso, mencionó el aumento del gasto público durante septiembre, luego de varios meses de bajas, y la reanudación de las compras de dólares por parte del BCRA.

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"Al Banco Central le dieron dos consejos casi todos los economistas, uno es acomodar dólares, sin vueltas. Y el otro, no estar recortando el gasto todo el tiempo", señaló Granados al referirse a las recomendaciones que, según indicó, recibió la autoridad monetaria.

En ese sentido, el analista destacó que durante septiembre el gasto aumentó después de varios meses de reducción, mientras que el Banco Central volvió a comprar dólares. Para Granados, estos movimientos constituyen señales de que algunas decisiones económicas están cambiando, más allá de los mensajes públicos sobre la continuidad de la estrategia oficial.

"Es decir, que por más que digan que nada cambia algunas cosas lo están haciendo. Ya no se recorta tanto el gasto y empezamos a comprar dólares de nuevo, yo creo que se está preparando un poco para lo que viene", sostuvo.

Las lluvias y el impacto en los precios

Granados también se refirió a la evolución de la inflación y consideró que su comportamiento estuvo, en términos generales, dentro de lo previsto. Sin embargo, advirtió que las intensas lluvias y las inundaciones están complicando la producción de las quintas ubicadas en los alrededores de las ciudades, con posibles consecuencias sobre los precios de los alimentos.

"La inflación fue más o menos la que habíamos dicho, con respecto a los precios estacionales. Está lloviendo muchísimo, está todo inundado y las quintas alrededor de las ciudades tienen dificultades serias para su producción. Verduras y legumbres es lógico que suba de precio porque demora en llegar a las ciudades", explicó.

De esta manera, vinculó las posibles subas de verduras y legumbres con las dificultades para producir y trasladar esos alimentos hasta los centros urbanos.

Dudas sobre la visita del Papa

Por último, el columnista se refirió a la posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina y manifestó sus dudas sobre la viabilidad del viaje, al considerar las exigencias físicas que implicaría cruzar el Atlántico y realizar desplazamientos dentro del país.

Granados vinculó su opinión con su propia experiencia de haber atravesado un cáncer de pulmón, que describió como similar al del Pontífice.

"Tuve un cáncer muy parecido al del Papa León, en un pulmón. Y me parece difícil que venga. Viajar cruzando todo el Atlántico y hacer viajes internos con el trajín que esto implica, es muy fuerte. Después veremos qué pasa, pero no creo que venga", expresó.