Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 09:53

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

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Jueves 15 de octubre:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Congreso de la ciudad Capital (comprendido entre Pedro León Gallo, Colón (s), La Rioja y Santa Fe)

de 08:30 a 11:30 hs afectando a las localidades de Km 49, El Cerrito, Ambargasta (dpto. Ojo de Agua)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza, Taco Pozo (dpto. Pellegrini), San José (dpto. Banda)

de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Tajamar y Paraje Rodeana (dpto. Banda)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte de los barrios Reconquista y Los Telefónicos de la ciudad Capital (comprendido entre Costanera, Calle 502, Calle 405/San Esteban y Estrada)

de 11:00 a 14:00 hs afectando a las localidades de Chaupi Pozo, Quita Punco, Los Díaz y Ardiles (dpto. Banda)

de 15:00 a 18:00 hs afectando a las localidades de El Sauce, El Quemado, El Porvenir, El Balde, Taco Pozo (dpto. Pellegrini).

Viernes 16 de octubre:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios Parque del Río I y III de la ciudad Capital

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Congreso de la ciudad Capital (comprendido entre Granadero Saavedra, San Juan, Moreno y Alsina) y a la localidad de Rapelli (dpto. Pellegrini)

de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de El Barrial y Santa Inés (dpto. Banda)

de 14:30 a 17:30 hs afectando a parte de la ciudad de Quimilí (barrios Alomo, San Martín y Calasanz).