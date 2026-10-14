El “Pibe” Valderrama sorprendió al mundo al raparse su legendaria cabellera

El cambio de imagen quedó registrado en un video junto a su esposa, publicado en redes sociales.

Hoy 10:16

El exfutbolista colombiano Carlos 'El Pibe' Valderrama sorprendió a sus seguidores al raparse por completo y despedirse de la característica cabellera rubia y rizada que lo acompañó durante toda su carrera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El cambio de imagen quedó registrado en un video junto a su esposa, publicado en redes sociales este martes.

En las imágenes, se ve a su cónyuge usar una máquina para cortarle el pelo hasta dejarlo completamente rapado.

Valderrama acompañó la publicación con la frase "¡Mi gente! Hoy es el día", sin explicar los motivos de su decisión.