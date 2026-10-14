Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 OCT 2026 | 19º
X
Lo + Viral

El “Pibe” Valderrama sorprendió al mundo al raparse su legendaria cabellera

El cambio de imagen quedó registrado en un video junto a su esposa, publicado en redes sociales.

Hoy 10:16

El exfutbolista colombiano Carlos 'El Pibe' Valderrama sorprendió a sus seguidores al raparse por completo y despedirse de la característica cabellera rubia y rizada que lo acompañó durante toda su carrera. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El cambio de imagen quedó registrado en un video junto a su esposa, publicado en redes sociales este martes.

En las imágenes, se ve a su cónyuge usar una máquina para cortarle el pelo hasta dejarlo completamente rapado.

Valderrama acompañó la publicación con la frase "¡Mi gente! Hoy es el día", sin explicar los motivos de su decisión.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tómbola Santiagueña: los números de este miércoles 14 de octubre de 2026
  2. 2. De simular estar lastimado a un golpe demoledor: el mejor nocaut de la carrera del Roña Castro
  3. 3. Murió Jorge “Locomotora” Castro a los 59 años
  4. 4. Un cabo de Gendarmería fue detenido tras ser denunciado por abuso sexual y amenazas
  5. 5. Indagarán hoy a Rubén Carrizo por el femicidio de Karen García mientras la familia le da el último adiós
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT