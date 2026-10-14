Milei llegó a Washington para exponer ante empresarios y profundizar su alianza con Trump

El Presidente inició una visita de 36 horas a Estados Unidos, donde mantendrá reuniones con inversores, participará de una gala hispana y este jueves disertará ante la Cámara de Comercio norteamericana.

Hoy 10:57

El presidente Javier Milei llegó este miércoles a Washington para iniciar una agenda de 36 horas que combinará reuniones con empresarios, encuentros con inversores y distintas actividades públicas.

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El mandatario arribó a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En la capital estadounidense también se sumó el embajador argentino Alec Oxenford.

La visita marca un nuevo viaje de Milei a Estados Unidos y tendrá como uno de sus ejes principales el vínculo con el sector privado norteamericano y la relación política con la administración de Donald Trump.

Reuniones con empresarios e inversores

Durante la tarde, Milei mantendrá encuentros con referentes del sector privado. Uno de ellos será con Andy Kleinman, empresario argentino vinculado a la tecnología y el entretenimiento.

También está prevista una reunión con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, una de las compañías privadas más importantes del sector del petróleo no convencional y gas natural.

Hamm ya había sido recibido anteriormente por Milei en la Casa Rosada y mantiene intereses vinculados al desarrollo energético, con foco también en Vaca Muerta.

Una gala con presencia de Eduardo Bolsonaro

La actividad central de este miércoles será la participación de Milei en la Gala Oficial de la Herencia Hispana, donde recibirá un reconocimiento por su liderazgo e impacto global y brindará un discurso.

En ese evento coincidirá con Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, además de otros referentes del arco conservador estadounidense.

La presencia de Milei en Washington vuelve a exponer la cercanía política que mantiene con Donald Trump, en un momento en el que Estados Unidos atraviesa la recta final hacia sus elecciones de medio término.

Discurso ante la Cámara de Comercio

La agenda continuará mañana, jueves, cuando Milei participe de una actividad en la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Allí brindará una exposición titulada “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo” y recibirá el premio “Campeón global de la libre empresa”.

También está previsto un encuentro con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien realizará una presentación antes del discurso del mandatario argentino.

Más tarde, Milei participará de una actividad en la Embajada argentina en Washington vinculada a la lucha contra el antisemitismo.

El encuentro se desarrollará en el marco de la presidencia temporal de la Argentina en la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

Tras completar la agenda, Milei y su comitiva emprenderán el regreso a Buenos Aires, con llegada prevista para el viernes por la mañana.