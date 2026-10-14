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El ministro de Economía Jorge Murad tomó juramento a la nueva tesorera general de la Provincia

Gladys Gisel Lorena Castillo Díaz asumió este miércoles al frente de la Tesorería General de la Provincia y agradeció la confianza depositada.

Hoy 11:50

El ministro de Economía, CPN Jorge Murad, tomó juramento este miércoles a la CPN Gladys Gisel Lorena Castillo Díaz, quien asumió en el cargo de tesorera general de la Provincia.

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Tras el juramento, Murad transmitió los saludos del gobernador Elías Suárez y expresó su total confianza en la nueva funcionaria, de quien destacó sus condiciones para desempeñarse en el cargo.

El ministro señaló además que trabajó durante 15 años junto a Castillo Díaz, período en el que, según remarcó, demostró su capacidad profesional y sus cualidades morales para administrar los fondos públicos de la provincia.

Por su parte, Castillo Díaz agradeció la confianza depositada por el gobernador y el ministro. “Asumo este cargo con una gran responsabilidad y el compromiso de desempeñarlo con honestidad, sinceridad, transparencia, lealtad y valores que han guiado mi labor a lo largo de estos años”, indicó.

Del acto participaron también el subsecretario de Finanzas e Ingresos Públicos, CPN Matías Luis Nazer; la secretaria de Estado de Gestión Económica, Dra. María de los Ángeles Montenegro; y la contadora general de la Provincia, CPN Mariela Candussi.

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