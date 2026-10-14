Anya Taylor-Joy rompió en llanto al ver la película que la hizo famosa

La actriz de origen argentino no quedó conforme con su interpretación en La bruja, el filme de terror dirigido por Robert Eggers que marcó un punto de inflexión en su carrera.

Hoy 12:04

Antes de convertirse en una estrella internacional gracias a producciones como Gambito de dama, Múltiple y Furiosa, Anya Taylor-Joy protagonizó una película que resultaría decisiva para su carrera: La bruja, el largometraje de terror de Robert Eggers estrenado en 2015.

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Sin embargo, pese al reconocimiento que obtuvo la película y al impulso que significó para su trayectoria, la actriz tuvo una reacción muy diferente cuando vio por primera vez el resultado final. Según recordó durante una entrevista vinculada con la promoción de Gambito de dama, quedó devastada por su propia actuación y llegó a pensar que no volvería a conseguir trabajo.

El temor de haber decepcionado a todos

Taylor-Joy no había visto la película completa hasta unas horas antes de su presentación oficial. Cuando Eggers mostró el montaje al elenco, la actriz sintió que su interpretación no estaba a la altura de sus expectativas y temió haber defraudado a las personas que más confiaban en ella.

Anya Taylor-Joy

"Estaba devastada", recordó. "Pensé que nunca volvería a trabajar y aún tengo escalofríos al recordarlo. Fue la peor versión de un presentimiento que venía a significar 'He decepcionado a la gente a la que más quiero en el mundo. No lo he hecho bien'. Pese a que me gusta hablar y soy muy expresiva, no abrí la boca. Simplemente, lloré".

La reacción resulta llamativa si se tiene en cuenta que La bruja fue uno de los primeros grandes reconocimientos de su carrera. La película le permitió mostrar su capacidad para sostener una historia inquietante y compleja, alejada de los convencionalismos del terror comercial.

La película que cambió su carrera

Ambientada en la Nueva Inglaterra del siglo XVII, La bruja sigue a una familia de colonos cristianos que vive cerca de un bosque al que atribuye una presencia maligna. La desaparición del hijo menor, mientras estaba al cuidado de su hermana Thomasin —interpretada por Taylor-Joy—, desencadena una serie de acontecimientos que ponen a prueba la fe y la estabilidad del grupo familiar.

La película se destacó por su atmósfera opresiva, su reconstrucción histórica y una aproximación al terror centrada en los conflictos religiosos, los miedos colectivos y la tensión psicológica.

Anya Taylor-Joy

El trabajo de Eggers contribuyó a posicionar a Taylor-Joy como una de las figuras emergentes del cine internacional. Años después, la actriz alcanzaría una popularidad masiva con Gambito de dama, la miniserie de Netflix en la que interpretó a la prodigiosa ajedrecista Beth Harmon.

Su trayectoria posterior consolidó aquel comienzo prometedor. Lo que en su momento vivió como un posible fracaso terminó asociado a una película fundamental para su despegue profesional.