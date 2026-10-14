“Sin familias fuertes, el mundo no tiene futuro”: el mensaje de León XIV leído durante la Santa Misa

La homilía preparada por el Papa para el cierre del encuentro por los 10 años de “Amoris laetitia” fue leída por el cardenal Luis Antonio Tagle, mientras el pontífice continúa recuperándose de la operación a la que fue sometido en Roma.

Hoy 12:47

El papa León XIV estuvo presente este miércoles a través de sus palabras en la Santa Misa celebrada en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, donde se dio cierre al encuentro por el décimo aniversario de la exhortación apostólica “Amoris laetitia”.

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La celebración fue presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle, recientemente elegido decano del Colegio Cardenalicio, quien fue el encargado de leer la homilía preparada por el pontífice, actualmente internado en el Policlínico Gemelli de Roma.

“Hoy celebramos la Eucaristía, presentando al Señor los frutos del trabajo que, en este tiempo, hemos realizado en torno a tal documento, tratando de asimilar su riqueza y de poner en práctica sus directrices pastorales”, expresó León XIV en el texto.

Un fuerte mensaje sobre la familia

Durante la homilía, el Papa retomó enseñanzas de Francisco sobre la importancia de la familia para el futuro de la sociedad.

“Sin familias fuertes, abiertas al don de los hijos, atentas a su educación y crecimiento, el mundo no tiene futuro”, advirtió.

También remarcó que la familia es un espacio central para la formación afectiva y espiritual, y destacó la necesidad de acompañar a los jóvenes que se preparan para el matrimonio.

En ese sentido, León XIV sostuvo que la caridad doméstica es “la primera escuela del afecto”, y llamó a fortalecer los vínculos dentro de los hogares.

Un llamado a recuperar la oración en familia

El pontífice también puso el foco en la vida espiritual y pidió recuperar la costumbre de rezar en los hogares.

León XIV destacó la importancia de la oración en familia, la participación en la Misa dominical y la vida sacramental como pilares para afrontar las dificultades cotidianas.

“La oración común y los sacramentos desempeñan un papel muy importante en la vida familiar”, expresó en la homilía.

León XIV continúa su recuperación

Mientras sus palabras eran leídas en la Plaza de San Pedro, el Papa continuaba con su recuperación tras la cirugía realizada este martes.

Los médicos Luigi Carbone y Stéfano Margaritora informaron que los estudios realizados durante la mañana mostraron una evolución posoperatoria normal.

Según el parte médico, León XIV realizó fisioterapia respiratoria, comenzó a caminar por su habitación y retomó su alimentación habitual. “La evolución sigue según lo previsto”, indicaron los especialistas.