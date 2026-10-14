"Sacamos de nuestro dinero para sostener el consultorio", aseguran los médicos de cabecera del PAMI

Alejandra Morales, delegada de APPAMIA en Santiago del Estero, cuestionó los honorarios que perciben los profesionales y advirtió que, pese a la medida de fuerza vigente, todavía no obtuvieron respuestas.

Hoy 13:40

Los médicos de cabecera del PAMI reclaman una actualización de sus honorarios y advierten sobre las dificultades económicas que atraviesan para sostener sus consultorios. En diálogo con Radio Panorama, Alejandra Morales, delegada de la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA) en Santiago del Estero, aseguró que la situación se agravó tras los cambios implementados en abril.

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"En abril sale una resolución en la cual quitan las prestaciones a las consultas. Recibíamos un monto por cápita más las consultas que iba haciendo el paciente, muy por debajo de los honorarios de un médico. La cápita quedó en $2.700 por paciente", explicó.

Actualmente, los médicos de cabecera reclaman que el monto por afiliado se eleve a $4.500, mientras que los odontólogos exigen una recomposición de los valores que perciben por paciente.

"Nosotros sacamos de nuestro dinero para sostener el consultorio. Hay una serie de trabajos que tenemos que hacer que no se puede hacer en las cuatro horas que declaramos estar en el consultorio", sostuvo Morales.

En el caso de los odontólogos, señaló: "están cobrando $370 pesos, y tienen insumos en dólares". El sector reclama elevar ese monto a un piso de entre $1.500 y $3.000.

"No vamos a dar un paso al costado"

Sobre la medida de fuerza nacional, la delegada destacó el nivel de adhesión de los profesionales. "El 95% de médicos de cabecera se adhirió y también en el país fue importante el paro", afirmó.

Morales aclaró que, pese a la protesta, continúan atendiendo las urgencias. "Estamos atendiendo las urgencias, pero se genera un vínculo y una familiaridad que hace difícil no atender a los pacientes", expresó.

La médica también remarcó que el conflicto se prolonga sin respuestas concretas y que la situación no tiene precedentes en su trayectoria profesional.

"No tuvimos respuestas, van 48 horas de reclamo y no hay una solución", manifestó.

"Hace más de 10 años que soy médica de cabecera y es la primera vez que estamos en una situación así. Creo que en algún momento tiene que haber una respuesta porque no vamos a dar un paso al costado, vamos a seguir", concluyó.