El arquitecto santiagueño Eduardo Murias enfrenta una audiencia clave en Brasil por una causa de racismo

El profesional fue detenido en mayo, acusado de fotografiar sin autorización a un niño de siete años durante un viaje en tren turístico y de enviar las imágenes con mensajes discriminatorios.

Hoy 14:02

El arquitecto santiagueño Eduardo Ignacio Murias enfrentará este miércoles una audiencia decisiva en Brasil, donde está acusado de racismo y discriminación por un episodio ocurrido en mayo pasado durante un viaje en tren turístico en el estado de Minas Gerais. El tribunal podría dictar un veredicto durante la misma jornada.

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Murias fue detenido el 24 de mayo de 2026, luego de un incidente que generó una fuerte reacción entre los pasajeros. La acusación sostiene que fotografió sin autorización a un niño brasileño de siete años que viajaba en el mismo tren y que posteriormente envió las imágenes por WhatsApp a contactos en la Argentina, acompañadas de expresiones discriminatorias.

Entre los mensajes que se le atribuyen habría referencias a "tomar como esclavo", además del uso de stickers de monos. Estos elementos forman parte de la investigación judicial que derivó en la intervención del Ministerio Público brasileño.

La Fiscalía busca una condena de prisión efectiva

De acuerdo con la información publicada por el medio santiagueño, la Fiscalía pretende una condena de prisión efectiva de hasta cuatro años o más, y rechazó la posibilidad de resolver el caso mediante un acuerdo. Por ese motivo, el proceso avanzó hacia la instancia de juicio, luego de que un tribunal aceptara la denuncia del Ministerio Público y habilitara formalmente el juzgamiento.

La defensa, por su parte, cuestiona la calificación penal de los hechos y sostiene que podría implicar juzgar dos veces una misma conducta.

Durante el procedimiento también se le habrían secuestrado dólares, pesos argentinos y reales. En el momento del incidente, la madre del niño manifestó preocupación por lo ocurrido e incluso planteó sospechas sobre un posible trasfondo de trata infantil. Sin embargo, según la publicación, la acusación formal de la Fiscalía se concentró en los presuntos actos de racismo y discriminación.

Expectativa por el resultado judicial

A casi cinco meses de la detención, la audiencia representa un momento central para la situación procesal del arquitecto. Murias sería acompañado por un abogado santiagueño durante esta instancia, trascendió.

La fecha y el eventual dictado del veredicto se mantienen sujetos al desarrollo del procedimiento judicial en Brasil.