Asistencia de Messi, golazo de De Paul y victoria del Inter Miami para clasificarse a playoffs

Las Garzas derrotaron 2-0 a New York City. El capitán argentino fue protagonista de las dos jugadas y alcanzó una nueva marca histórica en su carrera.

Hoy 22:49

El Inter Miami consiguió una importante victoria por 2-0 frente a New York City y aseguró su clasificación a los playoffs de la MLS, con una nueva actuación determinante de Lionel Messi. El capitán de la Selección argentina participó en los dos goles del encuentro y asistió a Rodrigo De Paul, quien selló el triunfo de las Garzas.

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El equipo dirigido por Cristian "Kily" González volvió a mostrar solidez y consiguió tres puntos fundamentales para mantenerse como escolta de Nashville en la Conferencia Este, cuando todavía restan cinco fechas para el cierre de la temporada regular.

Aunque no logró convertir, Messi volvió a ser decisivo y alcanzó las 427 asistencias en su carrera, además de sumar 14 pases de gol en la temporada con Inter Miami, contando todas las competencias.

Messi y De Paul, protagonistas del triunfo de Inter Miami

El conjunto estadounidense abrió el marcador gracias a una combinación ofensiva que tuvo como protagonistas a Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez. La jugada terminó con una definición de Germán Berterame, quien convirtió el 1-0 para Inter Miami.

Más tarde, el capitán argentino volvió a aparecer en una acción decisiva. Con un preciso pase cerca del área, Messi asistió a Rodrigo De Paul, quien definió para establecer el 2-0 definitivo y asegurar la victoria.

El rosarino también estuvo cerca de marcar su propio gol en varias oportunidades. Primero, participó de una combinación con Luis Suárez que terminó con un remate bloqueado. Luego, intentó sorprender con un disparo que se fue por encima del travesaño.

Además, sacó un potente zurdazo desde afuera del área que pasó cerca del ángulo derecho y tuvo un mano a mano que fue contenido por el arquero Matt Freese.

Pese a no convertir, Messi fue una de las grandes figuras del encuentro, aportando claridad, desequilibrio y precisión en los ataques de las Garzas.

Inter Miami mostró solidez defensiva y aseguró su clasificación

Más allá del protagonismo de sus figuras ofensivas, Inter Miami mostró una importante mejoría en su funcionamiento colectivo, especialmente en el aspecto defensivo.

El equipo de Kily González logró controlar el desarrollo del partido y prácticamente no sufrió ante un New York City que contó con los argentinos Agustín Ojeda, ex Racing, y Nicolás Fernández Mercau, ex San Lorenzo.

Precisamente, Fernández Mercau tuvo una oportunidad para descontar sobre el final del encuentro, pero falló un penal que fue atajado por el arquero St. Clair.

La actuación dejó en evidencia los avances del conjunto de Miami en materia de orden defensivo, uno de los aspectos en los que el entrenador argentino puso especial énfasis desde su llegada.

Con este resultado, Inter Miami aseguró matemáticamente su lugar en los playoffs de la MLS, a falta de cinco jornadas para el cierre de la fase regular.

Messi sigue como goleador de la MLS y sueña con la Bota de Oro

Mientras Inter Miami celebra su clasificación a la siguiente instancia, Lionel Messi continúa persiguiendo otro objetivo individual: quedarse con la Bota de Oro de la MLS.

A pesar de no haber marcado frente a New York City, el argentino se mantiene como máximo goleador del campeonato con 23 tantos, una cifra que lo posiciona como uno de los principales candidatos a quedarse con el reconocimiento.

De esta manera, Messi sigue acumulando números impresionantes a sus 39 años y se consolida como una pieza fundamental de un Inter Miami que buscará llegar de la mejor manera a los playoffs y pelear por el título de la MLS.