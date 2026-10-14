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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 OCT 2026 | 20º
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EN VIVO | Messi vuelve a jugar con Inter Miami y puede asegurar su lugar en los playoffs de la MLS

Tras marcar un doblete en su última presentación, el capitán argentino será protagonista de un partido decisivo ante New York City FC. Las Garzas necesitan una victoria para garantizar su clasificación.

Hoy 19:55

Lionel Messi volverá a salir a la cancha este miércoles 14 de octubre, cuando Inter Miami reciba a New York City FC por la jornada 29 de la Major League Soccer (MLS). El encuentro comenzará a las 20.30 (hora argentina) en el Nu Stadium de Miami y tendrá un atractivo especial: una victoria de Las Garzas les permitirá asegurar matemáticamente su clasificación a los playoffs.

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TEMAS Lionel Messi MLS
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