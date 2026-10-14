Messi vuelve a jugar con Inter Miami y puede asegurar su lugar en los playoffs de la MLS: hora, TV y formaciones

Tras marcar un doblete en su última presentación, el capitán argentino será protagonista de un partido decisivo ante New York City FC. Las Garzas necesitan una victoria para garantizar su clasificación.

Hoy 08:18

Lionel Messi volverá a salir a la cancha este miércoles 14 de octubre, cuando Inter Miami reciba a New York City FC por la jornada 29 de la Major League Soccer (MLS). El encuentro comenzará a las 20.30 (hora argentina) en el Nu Stadium de Miami y tendrá un atractivo especial: una victoria de Las Garzas les permitirá asegurar matemáticamente su clasificación a los playoffs.

El capitán de la Selección Argentina llega en un gran momento futbolístico después de haber convertido dos goles en la victoria por 4-0 ante DC United del último sábado. Ahora buscará extender su racha goleadora y acercar al equipo dirigido por Kily González a uno de los principales objetivos de la temporada.

Además de la clasificación, Messi también tiene en la mira la Bota de Oro de la MLS. El rosarino acumula 23 goles en la temporada regular y lidera la tabla de artilleros, seguido por el croata Petar Musa, que suma 19 conquistas.

Qué necesita Inter Miami para clasificar a los playoffs de la MLS

El panorama para el conjunto de Florida es claro. Si Inter Miami derrota a New York City FC, conseguirá automáticamente su clasificación a los playoffs, cuando todavía restan cinco jornadas para finalizar la fase regular del campeonato.

En caso de conseguir un empate, Las Garzas deberán esperar otros resultados para conocer si pueden asegurar su lugar en la siguiente instancia. Por el contrario, una derrota postergará la definición de su clasificación hasta la próxima fecha.

El equipo de Kily González también busca finalizar entre los cuatro primeros puestos de la Conferencia Este, una ubicación que le permitiría contar con ventaja de localía en la Primera Ronda de los playoffs.

Actualmente, Inter Miami suma 49 puntos, mientras que Nashville lidera la conferencia con 63 unidades. Aunque la cima aparece distante, el conjunto de Messi intentará seguir escalando posiciones en el tramo final de la competencia.

Messi busca seguir ampliando su ventaja en la tabla de goleadores

Más allá de la importancia colectiva del encuentro, Lionel Messi tendrá otro objetivo personal: continuar aumentando su producción goleadora para quedarse con la Bota de Oro de la MLS 2026.

El astro argentino llega al compromiso con 23 tantos y una ventaja de cuatro goles sobre su principal perseguidor, Petar Musa, que acumula 19.

Su reciente doblete frente a DC United ratificó el gran presente del rosarino, quien continúa siendo una pieza fundamental en el funcionamiento ofensivo de Las Garzas.

Con varios compromisos todavía por disputar, Messi intentará sostener su liderazgo entre los máximos goleadores y ayudar a Inter Miami a llegar de la mejor manera a la etapa decisiva del campeonato.

Los argentinos que enfrentarán a Messi en New York City FC

El encuentro también tendrá presencia argentina en el equipo visitante, que cuenta con dos futbolistas conocidos del fútbol nacional.

Se trata de Agustín Ojeda, con pasado en Racing Club, y Nicolás Fernández Mercau, exjugador de San Lorenzo, quienes buscarán complicar las aspiraciones del conjunto de Florida.

De esta manera, el partido tendrá un atractivo adicional por el enfrentamiento entre futbolistas argentinos en una jornada que puede resultar determinante para la clasificación de Inter Miami.

La probable formación de Inter Miami

El equipo dirigido por Kily González tendría a Messi desde el arranque y podría presentar la siguiente alineación:

Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala, Matías Galarza Fonda; Lionel Messi; Germán Berterame y Luis Suárez. DT: Kily González.

Inter Miami vs. New York City FC: hora, estadio y dónde ver en vivo

Partido: Inter Miami vs. New York City FC.

Inter Miami vs. New York City FC. Competencia: MLS 2026, jornada 29.

MLS 2026, jornada 29. Fecha: miércoles 14 de octubre.

miércoles 14 de octubre. Hora: 20.30 (Argentina).

20.30 (Argentina). Estadio: Nu Stadium, Miami.

Nu Stadium, Miami. Transmisión: Apple TV.

Los próximos partidos de Inter Miami en la MLS

Después del encuentro ante New York City FC, el conjunto de Florida tendrá otros cinco compromisos para cerrar su participación en la fase regular.

Sábado 17 de octubre: Atlanta United vs. Inter Miami.

Atlanta United vs. Inter Miami. Sábado 24 de octubre: New York Red Bulls vs. Inter Miami.

New York Red Bulls vs. Inter Miami. Miércoles 28 de octubre: Inter Miami vs. Cincinnati.

Inter Miami vs. Cincinnati. Domingo 1 de noviembre: New England Revolution vs. Inter Miami.

New England Revolution vs. Inter Miami. Sábado 7 de noviembre: Inter Miami vs. Charlotte FC.

Con la posibilidad de asegurar anticipadamente su lugar en los playoffs, Inter Miami afrontará una noche decisiva frente a New York City FC. Todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien buscará prolongar su gran momento goleador y conducir a Las Garzas hacia una nueva etapa de la competencia estadounidense.