“Le dolía el pecho”: el desgarrador relato de la hija del Roña Castro sobre los últimos minutos de vida de su padre

Quimey contó cómo fue la repentina descompensación que sufrió el excampeón mundial de boxeo durante una salida familiar en Morón. El exdeportista murió a los 59 años pese a los intentos por reanimarlo.

Hoy 14:27

La muerte de Jorge “Roña” Castro, a los 59 años, generó una profunda conmoción en el deporte argentino. En medio del dolor, su hija Quimey rompió el silencio y relató cómo fueron los últimos minutos de vida del histórico excampeón mundial de boxeo, quien sufrió una descompensación mientras compartía una salida familiar en un bingo de Morón.

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En diálogo con TN, la joven reconstruyó la secuencia que terminó con el fallecimiento de su padre y aseguró que todo ocurrió de manera repentina, en un lapso de aproximadamente 15 minutos.

“El fallecimiento de mi papá fue de manera natural, tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos, nada más”, explicó Quimey, quien también señaló que la Policía Científica determinó que se trató de una muerte por causas naturales.

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Cómo fueron los últimos minutos de vida del Roña Castro

Según contó su hija, el exboxeador se encontraba disfrutando de una salida junto a ella y su madre, una actividad que solían compartir a pesar de que sus padres estaban separados desde hacía aproximadamente 15 años.

Quimey explicó que ambos mantenían una buena relación y continuaban reuniéndose como familia. Nada hacía prever lo que sucedería minutos después.

“Estábamos bien y, de repente, me dijo: ‘Voy al baño’. Cuando regresó, me dijo: ‘Me duele un poco el pecho’. Y yo le dije: ‘¿Por qué fumás como un salvaje?’”, recordó la joven.

El malestar físico comenzó a agravarse rápidamente y los familiares solicitaron ayuda al personal de seguridad del establecimiento.

Ante la situación, Castro fue trasladado a una habitación apartada, donde comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar salvarle la vida.

Sin embargo, los esfuerzos no dieron resultado y el histórico boxeador falleció en el lugar, sin que pudieran trasladarlo a un centro de salud.

“Fue todo de repente. Lo llevaron a una habitación aparte, le empiezan a hacer el RCP y nada más”, relató su hija, todavía conmocionada por lo sucedido.

El pedido de su hija tras la muerte del excampeón mundial

Más allá de reconstruir los momentos previos al fallecimiento, Quimey Castro también expresó cómo le gustaría que su padre fuera recordado por quienes lo conocieron y por los miles de argentinos que siguieron su carrera deportiva.

La joven destacó especialmente su personalidad y su manera de relacionarse con las personas, más allá de los logros que consiguió arriba del ring.

“Quiero que se lo recuerde de la manera que lo recordamos todos. Él era bueno, así como era, no le importaba nada. Si se mandaba un moco, lo trataba de resolver”, manifestó.

Sus palabras reflejaron el dolor familiar por una pérdida inesperada y el deseo de preservar el recuerdo de una de las figuras más reconocidas del boxeo argentino.

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De qué murió Jorge “Roña” Castro

El exboxeador falleció este miércoles 14 de octubre, luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en la sala de máquinas de un bingo de Morón, provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la información policial, el encargado del establecimiento alertó sobre la emergencia y solicitó asistencia médica. Minutos después, un profesional de salud llegó al lugar y constató el fallecimiento.

Según el relato de su hija, Castro sufrió un infarto, mientras que las actuaciones de la Policía Científica permitieron establecer que se trató de una muerte por causas naturales.

El parte policial también indicó que el exdeportista padecía diabetes y presentaba un nivel bajo de insulina al momento del episodio.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón, que intervino para determinar las circunstancias del fallecimiento.

La despedida de una figura histórica del boxeo argentino

Jorge “Roña” Castro fue uno de los grandes protagonistas del boxeo nacional y alcanzó la consagración mundial en la categoría de peso mediano durante 1994.

Entre sus combates más recordados se encuentra la histórica victoria frente al estadounidense John David Jackson, en México, donde protagonizó una remontada que quedó grabada en la memoria de los aficionados.

Su personalidad, sus peleas y su extensa trayectoria lo convirtieron en una figura popular del deporte argentino, incluso después de su retiro profesional.

Su fallecimiento a los 59 años dejó un profundo dolor entre familiares, amigos y seguidores, mientras que el testimonio de su hija permitió conocer cómo transcurrieron los últimos momentos de una de las grandes figuras del boxeo nacional.