Alumnos de Capital, Robles y Avellaneda visitaron Casa de Gobierno a través del programa “Conociendo mi provincia”

El jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, recibió este miércoles a estudiantes del último año de distintas instituciones educativas, en el marco de una nueva jornada del programa provincial.

Hoy 14:27

En representación del gobernador Elías Suárez, el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, recibió este miércoles al mediodía en Casa de Gobierno a alumnos que cursan el último año de distintas instituciones educativas de los departamentos Capital, Robles y Avellaneda.

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Participaron estudiantes del Colegio Secundario “Juan Núñez del Prado” y del Agrupamiento N° 86025 de la localidad de San Pedro, departamento Capital; del Secundario “San Isidro Labrador” de Forres, departamento Robles; del Secundario “Juan Domingo Perón” de Lugones y de la EFA Avellaneda, de la localidad de Acequia Vieja Km. 572, ambas instituciones del departamento Avellaneda.

El encuentro se desarrolló en el marco del programa “Conociendo mi provincia”, que permite que alumnos que cursan el último año de la secundaria del interior puedan conocer algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad Capital, Las Termas de Río Hondo y Villa La Punta.

Durante el encuentro, Araujo transmitió los saludos del gobernador y ratificó la importancia del programa dentro de la agenda educativa provincial, por los beneficios que brinda a los estudiantes.

“Este viaje representa una experiencia inolvidable, pero también permite acortar las distancias entre quienes viven en el interior y la Capital, generando mayores oportunidades de acceso al conocimiento y a los lugares más importantes de nuestra provincia”, dijo Araujo.

Además, sostuvo que la propuesta complementa las enseñanzas que los estudiantes reciben en el aula, incorporando nuevas experiencias y herramientas a su proceso de aprendizaje.

“Por eso es importante sostener este programa, especialmente en un contexto económico difícil, en el que el Estado debe establecer prioridades. Existe una decisión política del gobernador Elías Suárez de mantenerlo vigente, a pesar de las dificultades económicas, por todo lo que significa para nuestros jóvenes”, afirmó.