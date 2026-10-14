EN VIVO | Champions League: Manchester City-PSG y Roma-Real Madrid se roban todas las miradas

La segunda fecha de la máxima competencia europea continua con nueve partidos y una importante presencia argentina. Todos los cruces, horarios y dónde verlos en vivo.

Hoy 14:47

La Champions League 2026/27 continuará este miércoles 14 de octubre con una jornada cargada de grandes enfrentamientos, entre los que sobresalen los duelos de Manchester City ante Paris Saint-Germain y Roma frente a Real Madrid. La segunda fecha de la fase de liga tendrá nueve encuentros y contará con una destacada presencia de futbolistas argentinos.

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La actividad comenzará a las 13.45 (hora argentina) con dos partidos en simultáneo, mientras que los siete compromisos restantes se disputarán desde las 16, en una tarde que promete emociones en distintos estadios de Europa.

Entre los protagonistas argentinos aparecen Enzo Fernández, Paulo Dybala, Alexis Mac Allister y Nicolás Paz, quienes tendrán importantes compromisos con sus respectivos equipos.

Manchester City y PSG protagonizan uno de los grandes partidos del día

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada será el que disputen Manchester City y Paris Saint-Germain, desde las 16 (hora argentina).

El conjunto inglés, que cuenta con Enzo Fernández, tendrá enfrente al PSG, último campeón de la Champions League, en un cruce que reúne a dos de los equipos más importantes del fútbol europeo.

Ambos buscarán sumar puntos fundamentales en esta segunda jornada de la fase de liga, en una competencia que reúne a los principales clubes del continente.

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports y Disney+.

Roma recibe al Real Madrid en otro duelo imperdible

En simultáneo, desde las 16, la Roma de Paulo Dybala recibirá al Real Madrid, en otro de los partidos que generan mayor expectativa.

El equipo italiano atraviesa un presente positivo y buscará aprovechar su condición de local frente al conjunto español, uno de los grandes protagonistas históricos de la competencia.

La presencia de Dybala agrega un atractivo especial para los seguidores argentinos, en un encuentro que será televisado por ESPN.

Mac Allister y Nico Paz también tendrán acción en la Champions

La jornada comenzará a las 13.45 con la presentación del Liverpool, que visitará al LASK Linz de Austria.

El conjunto inglés contará con la presencia de Alexis Mac Allister, quien aparece entre los futbolistas que serían titulares en el compromiso. El encuentro tendrá transmisión de ESPN.

A la misma hora, el Como de Italia visitará al Feyenoord de Países Bajos, con Nicolás Paz como uno de los principales protagonistas del conjunto italiano.

El futbolista argentino buscará destacarse en una nueva presentación internacional, en un partido que podrá verse por Fox Sports.

Todos los partidos de la Champions League de este miércoles 14 de octubre

La segunda jornada de la fase de liga tendrá los siguientes encuentros, con horarios de Argentina:

13.45: LASK Linz vs. Liverpool | ESPN.

LASK Linz vs. Liverpool | ESPN. 13.45: Feyenoord vs. Como | Fox Sports.

Feyenoord vs. Como | Fox Sports. 16.00: Manchester City vs. PSG | Fox Sports / Disney+.

Manchester City vs. PSG | Fox Sports / Disney+. 16.00: Roma vs. Real Madrid | ESPN.

Roma vs. Real Madrid | ESPN. 16.00: Aston Villa vs. Fenerbahçe | ESPN 2.

Aston Villa vs. Fenerbahçe | ESPN 2. 16.00: Real Betis vs. Porto | Fox Sports.

Real Betis vs. Porto | Fox Sports. 16.00: Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund | ESPN 3.

Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund | ESPN 3. 16.00: Slovan Bratislava vs. Stuttgart | ESPN 4.

Slovan Bratislava vs. Stuttgart | ESPN 4. 16.00: Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas | Disney+.

Una jornada clave en la fase de liga de la Champions

Con nueve encuentros programados, la Champions League ofrecerá una jornada importante para los equipos que buscan posicionarse en los puestos de clasificación a la siguiente instancia.

Además de los cruces entre Manchester City y PSG y Roma ante Real Madrid, también se destacan los compromisos de Liverpool, Borussia Dortmund, Aston Villa y Porto.

La presencia de futbolistas argentinos en distintos encuentros será otro de los principales atractivos de una tarde de fútbol europeo que tendrá acción desde las 13.45 hasta las 18, aproximadamente, en horario argentino.