PSG dio el golpe en Inglaterra: venció al Manchester City en un partidazo de Champions League

El bicampeón de Europa se impuso en el Etihad Stadium 4-2 con goles de Doué, Dembélé, Vitinha y Akilouche. Erling Haaland marcó un doblete para los ingleses.

Hoy 18:11

El París Saint-Germain (PSG) volvió a demostrar su poderío en Europa y consiguió una importante victoria este miércoles al derrotar 4-2 al Manchester City en el Etihad Stadium, por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League.

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El equipo dirigido por Luis Enrique, vigente bicampeón de la Champions League, se quedó con los tres puntos en Inglaterra gracias a los goles de Desiré Doué, Ousmane Dembélé, Vitinha y Magnes Akilouche, quienes fueron protagonistas de una contundente actuación del conjunto parisino.

Por su parte, el Manchester City, que contó con Enzo Fernández como titular, intentó mantenerse en partido gracias a la efectividad de Erling Haaland. El delantero noruego convirtió los dos goles del conjunto inglés, aunque sus anotaciones no alcanzaron para evitar la derrota.

Con este resultado, el PSG sumó tres puntos importantes en la fase de liga de la Champions League, ratificó su jerarquía como bicampeón europeo y dejó al Manchester City con una dura caída en su propio estadio.