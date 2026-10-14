Los primeros estudios al papa León XIV tras la cirugía confirmaron que su recuperación avanza con normalidad

El Vaticano informó que los primeros estudios posteriores a la operación arrojaron resultados dentro de los parámetros esperados. El pontífice ya camina por su habitación, retomó la alimentación habitual y recibió fisioterapia respiratoria.

Hoy 15:22

El papa León XIV presenta una evolución favorable tras la cirugía a la que fue sometido este martes por un adenocarcinoma pulmonar. Según el último parte médico difundido por el Vaticano, los primeros estudios posoperatorios confirmaron que su recuperación avanza con normalidad y sin complicaciones informadas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: El papa León XIV pasó “una noche tranquila” tras la operación y continúa su recuperación

Durante la mañana de este miércoles, el pontífice se sometió a análisis de sangre y una radiografía de tórax. Los resultados se ubicaron dentro de los valores esperados para el tipo de intervención realizada, según informaron los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora, jefe de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma.

“El Santo Padre ha recibido fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por su habitación. Ha reanudado la alimentación normal y ha tomado el desayuno y el almuerzo. Su recuperación está procediendo según lo esperado”, señalaron los especialistas en el comunicado.

Cómo fue la operación del papa León XIV

La intervención se realizó el martes en el Hospital Universitario Agostino Gemelli, en Roma. El equipo médico extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía torácica videoasistida.

El procedimiento duró aproximadamente 90 minutos, aunque el pontífice permaneció cerca de tres horas en el quirófano. Tras la operación, León XIV despertó lúcido y orientado, fue trasladado a su habitación y pidió la cena, según informó el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni.

El examen histológico realizado durante la intervención confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón. El Vaticano indicó que la cirugía concluyó con éxito y que no se registraron complicaciones.

Los próximos estudios definirán si necesita otro tratamiento

En los próximos días, los especialistas analizarán en profundidad el tejido extraído durante la operación, incluidos los ganglios linfáticos, para determinar si existen indicios de propagación de la enfermedad y establecer los pasos a seguir.

Por el momento, no se informó si el pontífice necesitará tratamientos complementarios, como quimioterapia o inmunoterapia. Las decisiones dependerán de los resultados de los estudios pendientes y de la evaluación integral de su estado de salud.

La evolución inicial es alentadora, aunque todavía no se comunicó el estadio definitivo de la enfermedad ni se precisó si el tumor afectó otras zonas.

El Vaticano reza por su recuperación

Mientras continúa internado, la Iglesia católica mantiene las oraciones por la salud del pontífice. Este miércoles, el cardenal Luis Antonio Tagle, decano del Colegio Cardenalicio, presidió una misa en la basílica vaticana y leyó la homilía que León XIV había preparado antes de la operación.

Durante la celebración también se realizó una oración especial para que el Papa atraviese una convalecencia serena y alcance un restablecimiento completo.

Según lo previsto, la internación en el hospital Gemelli se extendería alrededor de una semana, mientras el equipo médico completa los controles posoperatorios y define los próximos pasos de su tratamiento.