El médico Alfredo Albuixech explicó cómo fue la cirugía pulmonar del papa León XIV

Destacó que el diagnóstico temprano resulta fundamental, ya que permite identificar una enfermedad en etapas iniciales y puede favorecer el pronóstico.

Hoy 15:33

El oncólogo Alfredo Albuixech dialogó con Noticiero 7 Primera Edición sobre la intervención quirúrgica a la que fue sometido el papa León XIV. El especialista explicó las características de la técnica utilizada, destacó la importancia del diagnóstico temprano y brindó detalles sobre los plazos habituales de recuperación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según detalló Albuixech, se trató de una cirugía videoasistida, conocida como toracoscopia, mediante la cual se realizó la resección de un lóbulo inferior del pulmón derecho. Este procedimiento se lleva adelante a través de pequeñas incisiones, con una cámara y un instrumental específico que permiten visualizar y operar dentro del tórax.

El profesional señaló que esta técnica genera una menor agresión sobre la pared torácica, lo que generalmente se traduce en menos dolor posoperatorio y una recuperación más rápida. Sin embargo, advirtió que la extirpación de una porción importante del pulmón requiere un período de adaptación y recuperación.

La importancia del diagnóstico temprano

Te recomendamos: Los primeros estudios al papa León XIV tras la cirugía confirmaron que su recuperación avanza con normalidad

Durante la entrevista, el oncólogo indicó que, de acuerdo con la información disponible, el cuadro del pontífice habría sido detectado de manera incidental durante un control de rutina, sin la presencia de síntomas.

En ese sentido, destacó que el diagnóstico temprano resulta fundamental, ya que permite identificar una enfermedad en etapas iniciales y puede favorecer el pronóstico. No obstante, aclaró que la evolución depende de las características de cada caso.

Cuánto tiempo demandaría la recuperación

Al referirse al posoperatorio, Albuixech consideró que el traslado del papa a un área no crítica era un indicador favorable, dado que sugería que no se habían registrado complicaciones inmediatas de relevancia, según la información que había trascendido.

De todos modos, remarcó que las semanas posteriores a la intervención serán importantes para evaluar la evolución y descartar posibles complicaciones. También subrayó que se trata de una cirugía mayor que requiere controles y un proceso de recuperación progresivo.

Como referencia general, el especialista estimó que, si no surgen complicaciones, el pontífice podría retomar actividades leves en aproximadamente siete a diez días. En cambio, para volver a desarrollar tareas de mayor intensidad, podría necesitar alrededor de un mes o más, de acuerdo con su evolución clínica.

Finalmente, Albuixech expresó sus deseos de una pronta recuperación para el papa León XIV y manifestó su esperanza de que pueda visitar nuevamente el país.