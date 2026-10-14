La drástica decisión que tomó Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega

En medio de los rumores de infidelidad que rodean la ruptura, la conductora mantiene el silencio sobre los motivos de la separación, pero tomó una contundente decisión en sus redes sociales que no pasó inadvertida.

Hoy 15:51

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, a menos de un mes de haberse casado, sigue generando repercusiones. Después de confirmar el final de la relación, la conductora tomó una drástica decisión en sus redes sociales: borró las fotografías de su boda y las publicaciones de 2026 en las que aparecía junto al músico.

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La determinación llamó la atención porque la pareja había celebrado su casamiento civil el pasado 15 de septiembre, en una ceremonia íntima realizada en San Isidro, ante 36 invitados. Sin embargo, Prandi conservó algunas imágenes antiguas de la relación y fotografías en las que aparecen los hijos de ambos.

La conductora anunció la ruptura el lunes por la noche a través de un comunicado publicado en Instagram, en el que dejó en claro que había decidido poner fin a la historia de amor después de seis años juntos.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos; algunos no son negociables”, expresó, sin brindar mayores precisiones sobre los motivos de la separación.

Los rumores de infidelidad que rodean la ruptura

Mientras Julieta Prandi mantiene el silencio, en el programa LAM, de América TV, trascendieron versiones que vinculan la ruptura con un supuesto intercambio de mensajes entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch, cantante y expareja de Joaquín Levinton.

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La periodista Karina Iavícoli sostuvo que Prandi habría encontrado mensajes de tono subido entre el músico y la artista, situación que habría generado una fuerte discusión entre la pareja.

“Julieta encuentra mensajes subidos de tono con esta mujer y lo encara”, relató la panelista durante el programa. Según su versión, el cantante habría argumentado que el vínculo estaba relacionado con cuestiones laborales.

Iavícoli también afirmó que, después de esa discusión, Ortega y Lynch se habrían vuelto a encontrar en el estudio de grabación durante el fin de semana. De acuerdo con el relato de la periodista, esa situación habría profundizado el conflicto y derivado en la ruptura definitiva.

Por el momento, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente esas versiones, por lo que los rumores de infidelidad permanecen sin una confirmación oficial.

Las imágenes de la relación que todavía conserva

A pesar de haber eliminado las fotografías más recientes, Prandi mantiene en su perfil algunas publicaciones de años anteriores junto a Ortega.

Entre ellas figura una imagen de enero de 2025, durante un viaje a Miami, en la que la conductora había escrito: “Disfrutar, sorprenderse y volver a conectar con quiénes somos. Los viajes invitan a reencontrarnos con el presente y dar gracias”.

También continúa visible una fotografía de ambos a orillas de una piscina en Mar del Plata, tomada a fines de 2024 y acompañada por la frase “Descanso, trabajo y placer”.

La historia entre Prandi y Ortega comenzó durante la pandemia, a partir de un intercambio de mensajes por Instagram, y se extendió durante seis años. Tras formalizar su relación con una boda íntima en septiembre, la pareja tenía planes de realizar una luna de miel.

En ese contexto, también trascendió que la conductora se había bajado de la conducción de los Martín Fierro de Radio. Ahora, su decisión de retirar las imágenes del casamiento y el resto de las publicaciones recientes volvió a poner el foco en una separación cuyos motivos todavía no fueron aclarados públicamente por sus protagonistas.