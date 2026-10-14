Gabriel Deck fue operado con éxito en España: cuánto tiempo estaría fuera de las canchas

El basquetbolista santiagueño fue intervenido quirúrgicamente del hombro izquierdo, según confirmó el Real Madrid.

Hoy 15:56

El basquetbolista santiagueño Gabriel Deck fue operado con éxito del hombro izquierdo este miércoles 14 de octubre, según confirmó oficialmente el Real Madrid. La intervención quirúrgica se realizó para tratar una inestabilidad anterior en la articulación y ahora el jugador comenzará un proceso de rehabilitación que podría mantenerlo varios meses alejado de las canchas.

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La operación estuvo a cargo del doctor Samuel Antuña, bajo la supervisión de los servicios médicos del club español. A través de un parte médico, la institución informó que el procedimiento se desarrolló satisfactoriamente y que Deck iniciará su recuperación en los próximos días.

Si bien el Real Madrid no confirmó una fecha estimada para su regreso, las previsiones difundidas antes de la intervención indican que el período de recuperación podría extenderse entre cuatro y cinco meses, dependiendo de su evolución.

Qué lesión sufrió Gabriel Deck y por qué debió ser operado

El alero argentino arrastraba molestias en el hombro izquierdo desde hacía varios meses y había vuelto a sufrir problemas en esa zona, lo que obligó a realizar nuevos estudios médicos.

Las evaluaciones determinaron que presentaba una inestabilidad anterior del hombro izquierdo, luego de un episodio de luxación articular. Ante este diagnóstico, los especialistas consideraron necesaria una intervención quirúrgica para tratar la lesión.

El problema físico resultó más complejo de lo esperado inicialmente y terminó obligando al santiagueño a interrumpir su actividad deportiva.

De esta manera, Real Madrid perderá durante un período prolongado a uno de sus jugadores de mayor experiencia, una baja importante para afrontar los compromisos de la temporada.

Cuánto tiempo estará sin jugar

Por el momento, no existe un plazo oficial de recuperación establecido por el club español. Sin embargo, las estimaciones previas indican que el jugador podría permanecer entre cuatro y cinco meses fuera de las canchas.

Si se cumple ese período, el santiagueño podría regresar a la actividad entre febrero y marzo de 2027, aunque su vuelta dependerá exclusivamente de la evolución médica y de cómo responda durante la rehabilitación.

El objetivo inmediato será completar satisfactoriamente las distintas etapas de recuperación antes de volver a entrenarse con normalidad y quedar nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

La lesión de Deck también preocupa a la Selección Argentina

La operación del jugador santiagueño no solo representa una baja sensible para el Real Madrid, sino también para la Selección Argentina de básquet, dirigida por Pablo Prigioni.

El seleccionado nacional afrontará en noviembre una nueva ventana de los clasificatorios al Mundial de Catar 2027, con dos compromisos importantes como local.

El primero será el 26 de noviembre frente a Bahamas, mientras que el segundo se disputará el 29 de noviembre ante Canadá. Ambos encuentros tendrán como escenario el Espacio DAM de Zárate.

Debido al tiempo estimado de recuperación, la presencia de Gabriel Deck en esos partidos queda seriamente comprometida. Además, su disponibilidad para los compromisos de febrero y marzo dependerá de cómo avance su rehabilitación.

Por ahora, la principal noticia es que la operación del santiagueño fue exitosa y que comenzará una nueva etapa de recuperación con el objetivo de regresar en óptimas condiciones al básquet profesional.