Escándalo en el básquet santiagueño: Olímpico denunció una agresión contra un integrante de su cuerpo técnico

El club bandeño repudió el episodio denunciado por el entrenador Marcos Sánchez, quien aseguró haber recibido un golpe de puño por parte del padre de un jugador rival tras un partido de la categoría U21.

Hoy 16:24

Un grave episodio de violencia denunciado en el básquet de Santiago del Estero generó preocupación y un fuerte pronunciamiento institucional. El Club Ciclista Olímpico La Banda emitió un comunicado oficial para repudiar la presunta agresión sufrida por Marcos Sánchez, integrante de su cuerpo técnico, luego de un encuentro correspondiente a la categoría U21.

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Según informó la institución bandeña, el entrenador denunció haber sido golpeado en el rostro por Miguel Manzur, padre de un jugador del equipo rival, cuando se retiraba de las instalaciones del Club Independiente de Santiago del Estero, donde se había disputado el partido.

El hecho fue denunciado ante la Policía y, a través de un comunicado, Olímpico solicitó la intervención de las autoridades judiciales y deportivas para que se esclarezca lo sucedido y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Qué ocurrió durante el episodio denunciado por Olímpico

De acuerdo con la información difundida por el club, el incidente se habría producido al finalizar un partido de básquet de la categoría U21, cuando el entrenador se disponía a abandonar el establecimiento deportivo.

En esas circunstancias, según consta en la denuncia policial mencionada por la institución, Marcos Sánchez habría recibido un golpe de puño en el rostro por parte de Miguel Manzur, identificado como padre de un jugador del equipo contrario.

Desde Olímpico calificaron lo sucedido como un hecho grave y remarcaron que este tipo de situaciones resultan incompatibles con los valores que deben promoverse dentro de las competencias deportivas, especialmente aquellas que involucran a jóvenes.

“El Club Ciclista Olímpico La Banda expresa su más enérgico repudio ante el grave episodio de violencia denunciado por el entrenador Marcos Sánchez”, señalaron desde la institución.

Olímpico aclaró que Independiente no tuvo responsabilidad en el hecho

Uno de los puntos que el club bandeño destacó especialmente en su comunicado fue la actitud del Club Independiente de Santiago del Estero, institución en cuyas instalaciones se desarrolló el encuentro.

Desde Olímpico dejaron en claro que Independiente fue completamente ajeno al episodio denunciado y que sus representantes mantuvieron una actitud colaborativa ante la situación.

“Cabe destacar que el Club Independiente fue completamente ajeno a lo sucedido y se mostró colaborativo ante la situación”, expresaron.

De esta manera, la institución bandeña manifestó que no atribuye responsabilidad alguna al club anfitrión por el incidente denunciado.

El pedido de Olímpico a la Justicia y las autoridades deportivas

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, Olímpico expresó su solidaridad y acompañamiento al entrenador Marcos Sánchez y reclamó que los organismos competentes intervengan para investigar el episodio.

En ese sentido, solicitaron que se esclarezcan las circunstancias de la presunta agresión y que, en caso de corresponder, se apliquen las sanciones previstas para quienes resulten responsables.

“Consideramos fundamental que este tipo de conductas no queden impunes. Los escenarios deportivos deben ser espacios de encuentro, formación y respeto, especialmente cuando se trata de competencias que involucran a jóvenes”, remarcaron desde el club.

Finalmente, el Club Ciclista Olímpico La Banda reafirmó su compromiso con la promoción de un deporte libre de violencia y manifestó su expectativa de que las autoridades judiciales y deportivas brinden una respuesta ante lo denunciado.

El episodio vuelve a poner en discusión la importancia de garantizar condiciones de respeto y seguridad en las competencias deportivas juveniles, tanto para los jugadores como para los entrenadores y demás participantes.

EL COMUNICADO COMPLETO DE OLÍMPICO

El Club Ciclista Olímpico La Banda expresa su más enérgico repudio ante el grave episodio de violencia denunciado por el entrenador Marcos Sánchez, integrante de nuestra institución, quien manifestó haber sido agredido físicamente por Miguel Manzur, padre de un jugador del equipo rival, al finalizar un encuentro de básquet de la categoría U21 disputado en las instalaciones del Club Independiente de Santiago del Estero.

Según consta en la denuncia policial, el entrenador recibió un golpe de puño en el rostro cuando se retiraba del establecimiento deportivo, en un hecho absolutamente inadmisible y contrario a los valores de respeto y convivencia que deben prevalecer en el deporte.

Cabe destacar que el Club Independiente fue completamente ajeno a lo sucedido y se mostró colaborativo ante la situación, por lo que nuestra institución lo exime de cualquier responsabilidad vinculada con este lamentable episodio.

Desde Olímpico expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a Marcos Sánchez y solicitamos la intervención de las autoridades judiciales y deportivas competentes, con la expectativa de que se esclarezca lo ocurrido y se apliquen las sanciones más severas que correspondan a quienes resulten responsables.

Consideramos fundamental que este tipo de conductas no queden impunes. Los escenarios deportivos deben ser espacios de encuentro, formación y respeto, especialmente cuando se trata de competencias que involucran a jóvenes.

El Club Ciclista Olímpico La Banda reafirma su compromiso con un deporte libre de violencia y espera una respuesta firme y ejemplificadora de los organismos correspondientes.

