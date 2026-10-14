Reino Unido refuerza el apoyo militar a Ucrania y anuncia nuevos misiles para enfrentar a Rusia

Andy Burnham recibió a Volodimir Zelensky en Londres y confirmó el envío de armamento para reforzar las defensas ucranianas. Además, el Gobierno británico prepara nuevas sanciones contra Moscú.

Hoy 16:32

El primer ministro británico, Andy Burnham, recibió este miércoles al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la residencia oficial de Downing Street, en Londres, para profundizar la cooperación militar y diplomática frente a la invasión rusa. El encuentro se produjo en medio de una nueva escalada de los ataques contra territorio ucraniano y de las tensiones entre Kiev y el Gobierno de Estados Unidos.

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Antes de reunirse con el jefe del Gobierno británico, Zelensky mantuvo una audiencia con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham. Posteriormente, llegó a Downing Street, donde fue recibido con honores por integrantes de la Guardia Real Irlandesa y mantuvo conversaciones centradas en la seguridad, el suministro de armamento y la necesidad de sostener el respaldo internacional a Ucrania.

Tras la reunión, el Gobierno británico ratificó su compromiso de mantener la asistencia militar y acelerar la entrega de equipamiento defensivo, especialmente ante los ataques rusos con drones y la proximidad del invierno europeo.

El Reino Unido anunció nuevos misiles para Ucrania

Antes de la visita de Zelensky, el Gobierno británico anunció un paquete de 45 millones de libras esterlinas destinado al suministro de misiles tierra-aire para hacer frente a los drones rusos. De ese monto, 10 millones de libras se utilizarán para acelerar las entregas y responder a las necesidades más urgentes de las fuerzas ucranianas.

La asistencia se suma al compromiso de invertir 1.600 millones de libras durante los próximos cuatro años para suministrar más de 5.000 misiles ligeros polivalentes, destinados a reforzar las capacidades defensivas de Ucrania.

Durante las conversaciones, ambos dirigentes también analizaron la posibilidad de acelerar el envío de misiles de mayor alcance y desarrollar nuevas soluciones militares que permitan mejorar la respuesta ucraniana en el campo de batalla.

El Gobierno británico señaló que continuará trabajando con sus aliados para garantizar el suministro de equipamiento defensivo y adaptar tecnologías propias a sistemas militares proporcionados por otros países.

Nuevas sanciones contra Rusia

Además del apoyo militar, Burnham pidió a sus ministros que preparen nuevos paquetes de sanciones contra Rusia y medidas adicionales de asistencia financiera y militar para Ucrania.

Londres también busca ampliar la presión económica sobre Moscú mediante restricciones a los servicios marítimos vinculados con las exportaciones rusas de gas natural licuado (GNL), incluidos el transporte y los seguros de los cargamentos. El objetivo es reducir los ingresos que Rusia obtiene de sus exportaciones energéticas y limitar su capacidad para financiar la guerra.

Antes del encuentro, el primer ministro británico había defendido la continuidad de la asistencia a Kiev y sostuvo que el respaldo de su país es fundamental para la seguridad del Reino Unido y de Europa.

“Estamos con ustedes y eso no cambiará”, expresó Burnham al ratificar el compromiso británico con Ucrania.

Zelensky busca más respaldo de sus aliados europeos

La visita a Londres se desarrolla en un contexto de dificultades en la relación entre Ucrania y Estados Unidos, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, cuestionara el liderazgo de Zelensky y acordara con Moscú el levantamiento de sanciones sobre las exportaciones rusas de diésel.

Las diferencias también se profundizaron tras los últimos ataques rusos contra infraestructura energética y objetivos civiles ucranianos. Kiev reclama mayores garantías de seguridad y un respaldo más firme de sus aliados para sostener la defensa del país.

Tras su paso por Londres, Zelensky viajará a Bruselas para continuar las gestiones diplomáticas y mantener reuniones con aliados europeos, en busca de nuevos compromisos de asistencia militar y financiera.

El encuentro con Burnham representa una nueva señal de respaldo del Reino Unido a Kiev, mientras la guerra continúa y las potencias occidentales debaten cómo sostener la presión sobre Moscú y fortalecer las capacidades defensivas ucranianas.