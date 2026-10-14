EN VIVO | Huracán y Gimnasia se enfrentan en un duelo clave por los playoffs del Clausura

El Globo y el Lobo, ambos con 19 puntos en la Zona B, buscarán una victoria para afianzarse entre los ocho mejores. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Hoy 19:50

Huracán y Gimnasia de La Plata protagonizarán este jueves 15 de octubre, desde las 20, un enfrentamiento clave por la 13ª fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó y tendrá como protagonistas a dos equipos que suman 19 puntos en la Zona B y buscan consolidarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

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El Globo, dirigido por Diego Martínez, intentará recuperarse después de su última derrota ante Barracas Central, mientras que el Lobo, conducido por Ariel Pereyra, buscará cortar una seguidilla de cuatro empates consecutivos y volver a sumar de a tres.

Con ambos equipos separados únicamente por la diferencia de gol en la tabla de posiciones, el partido aparece como una oportunidad importante para tomar ventaja en la pelea por ingresar a la fase eliminatoria.

Huracán quiere recuperarse y mantenerse en zona de clasificación

Huracán llega al compromiso ubicado en el quinto puesto de la Zona B, con 19 unidades, y buscará hacerse fuerte como local para mantenerse entre los ocho equipos que avanzarán a los playoffs.

El conjunto de Parque Patricios viene de caer por 2-0 frente a Barracas Central, en un encuentro donde Norberto Briasco convirtió los dos goles y puso fin a una racha de seis partidos consecutivos sin derrotas para el Globo.

Ese resultado también le impidió al equipo de Diego Martínez alcanzar la cima del grupo, luego de haber conseguido previamente una victoria por 1-0 ante Aldosivi.

Además de su objetivo en el Clausura, Huracán también pelea por ingresar a una copa internacional. En la tabla anual suma 41 puntos y se encuentra a solo tres unidades de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Gimnasia busca cortar su racha de empates y seguir entre los ocho mejores

Por su parte, Gimnasia de La Plata ocupa el sexto lugar de la Zona B, también con 19 puntos, y necesita una victoria para mantenerse bien posicionado en la recta final de la fase regular.

El equipo dirigido por Ariel Pereyra viene de igualar 1-1 ante Atlético Tucumán en el Bosque, en un partido que logró empatar sobre el cierre.

El conjunto tucumano se había puesto en ventaja con un gol de Lautaro Godoy, a los 38 minutos del segundo tiempo, pero Marcelo Torres apareció en tiempo agregado para convertir de penal y rescatar un punto para el Lobo.

Con ese resultado, Gimnasia acumuló cuatro empates consecutivos, una racha que buscará cortar en su visita a Parque Patricios.

En la tabla anual, el conjunto platense tiene 45 unidades y actualmente ocupa un lugar entre los equipos que accederían a la próxima Copa Sudamericana.

El último antecedente entre Huracán y Gimnasia

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue durante el Torneo Apertura 2026, cuando Huracán se impuso por 3-0 ante Gimnasia en La Plata.

Ahora, el Globo buscará repetir aquel resultado, esta vez ante su público, mientras que el conjunto platense intentará tomarse revancha y conseguir tres puntos importantes para sus aspiraciones.

La probable formación de Huracán

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller; Juan Bisanz, Facundo Kalinger, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

La posible formación de Gimnasia

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Matías Melluso; Maximiliano Zalazar, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Colazo y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Huracán vs. Gimnasia: hora, TV y árbitros

Partido: Huracán vs. Gimnasia de La Plata.

Huracán vs. Gimnasia de La Plata. Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 13, Zona B.

Torneo Clausura 2026, fecha 13, Zona B. Fecha: jueves 15 de octubre.

jueves 15 de octubre. Hora: 20.00.

20.00. Estadio: Tomás Adolfo Ducó, Parque Patricios.

Tomás Adolfo Ducó, Parque Patricios. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez. VAR: Maximiliano Macheroni.

Maximiliano Macheroni. TV: TNT Sports.

Con la clasificación a los playoffs en juego y la posibilidad de seguir sumando en la tabla anual, Huracán y Gimnasia afrontarán un encuentro importante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura. Ambos buscarán quedarse con los tres puntos para encarar con mayor tranquilidad las últimas fechas de la fase regular.