La UNSE convoca a la comunidad santiagueña a participar de la quinta Marcha Federal Universitaria

Desde la universidad convocan a estudiantes, docentes, nodocentes, graduados y a toda la comunidad santiagueña a participar de la quinta Marcha Federal Universitaria, este jueves 15 de octubre, en reclamo de mayor financiamiento para la educación superior pública.

Hoy 17:21

La convocatoria fue realizada durante una conferencia de prensa encabezada por el rector Marcelino Ledesma, acompañado por la vicerrectora Fernanda Mellano; el secretario general de ADUNSE, Santiago Comán; y el secretario general de APUNSE, Pablo Cejas. También participaron autoridades de las distintas unidades académicas e integrantes del Consejo Superior.

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En Santiago del Estero, la concentración tendrá lugar a las 9.30 en la sede central de la UNSE, ubicada en avenida Belgrano Sur 1912, desde donde se iniciará una marcha hacia Plaza Libertad.

La movilización forma parte de una jornada federal de protesta en la que la comunidad universitaria volverá a expresar sus reclamos por el financiamiento de las universidades nacionales, la recomposición salarial de docentes y nodocentes y los recursos necesarios para sostener las actividades académicas, científicas y de extensión.

Durante la conferencia, Ledesma destacó la importancia de que la convocatoria trascienda el ámbito universitario y alcance a los distintos sectores de la sociedad.

“Convocamos no solo a estudiantes, docentes, nodocentes y graduados de nuestra universidad, sino a toda la comunidad, a las organizaciones de la sociedad civil, al ámbito privado, a los espacios públicos locales y provinciales, al vecino y a la vecina”, expresó.

En ese sentido, afirmó que “defender la universidad pública es defender un patrimonio que es de todos los argentinos y de cada uno de los santiagueños en particular, con nuestra UNSE”.

El rector remarcó además que la Universidad desarrolla una tarea que alcanza a toda la provincia y consideró que su defensa debe ser una responsabilidad compartida por la sociedad.

Por su parte, el secretario general de APUNSE, Pablo Cejas, ratificó la participación del sector nodocente y expresó que la movilización se realizará “en defensa de la educación, de la industria y de la soberanía nacional”.

El dirigente gremial cuestionó las políticas de financiamiento universitario del Gobierno nacional y destacó el carácter federal de la convocatoria, al señalar que representa un compromiso de toda la comunidad argentina y, particularmente, de la santiagueña.

La convocatoria contó también con el acompañamiento de ADUNSE, representada por su secretario general, Santiago Comán, en el marco de los reclamos que vienen sosteniendo los sectores docente y nodocente por la situación presupuestaria y salarial de las universidades nacionales.

Asimismo, durante la conferencia se recordó que el Consejo Superior de la UNSE aprobó su adhesión a la quinta Marcha Federal Universitaria, expresando el posicionamiento institucional de la Universidad frente a la convocatoria.

La jornada se desarrollará en distintas ciudades del país y dará continuidad a las movilizaciones universitarias realizadas desde 2024, en un contexto de debate sobre el financiamiento de la educación superior pública.

En Santiago del Estero, la comunidad universitaria se concentrará este jueves a las 9.30 frente a la sede central de la UNSE para marchar hasta Plaza Libertad, en una convocatoria abierta a toda la ciudadanía.