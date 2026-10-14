Un día después de la cirugía, el papa León XIV celebró una misa en el hospital de Roma

El pontífice participó de una celebración religiosa en el Policlínico Gemelli de Roma, donde se recupera de una cirugía por un tumor maligno en el pulmón derecho. La misa se realizó en un espacio preparado especialmente para la ocasión.

Hoy 17:37

El papa León XIV celebró una misa en su habitación del Policlínico Gemelli de Roma, este miércoles, un día después de haber sido sometido a una operación por un tumor maligno en el pulmón derecho. La celebración religiosa se llevó a cabo mientras el pontífice continúa su recuperación tras la intervención quirúrgica.

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La información fue difundida este miércoles a partir de fuentes del Vaticano. Debido a las obras de remodelación que se realizan en el hospital, la capilla que habitualmente utilizan los pontífices durante sus internaciones no está disponible. Por ese motivo, se acondicionó una sala para que León XIV pudiera celebrar la misa durante su convalecencia.

El Papa permanece internado en la décima planta del centro médico romano, donde recibe atención después de la cirugía realizada el martes. La operación consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

La celebración religiosa se produjo en medio de las primeras señales favorables sobre su recuperación. Según el parte médico difundido este miércoles, el pontífice comenzó a caminar por su habitación, recibió fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación habitual.

Mientras continúa su recuperación, el Vaticano prevé que León XIV permanezca hospitalizado alrededor de una semana, aunque la duración de la internación dependerá de su evolución.

Por el momento, sus compromisos oficiales permanecen suspendidos mientras los médicos continúan con los controles posteriores a la operación.