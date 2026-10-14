Franco Colapinto hizo un fuerte pedido a sus fanáticos y lanzó una advertencia: "No me ayudan ni a mí ni a mi futuro"

El piloto argentino de Fórmula 1 publicó un video en sus redes sociales para pedir que terminen los ataques contra otros corredores y miembros de Alpine.

Hoy 18:02

El piloto argentino Franco Colapinto sorprendió a sus seguidores con un contundente mensaje en sus redes sociales, en el que pidió poner fin a los insultos, las críticas agresivas y los mensajes de odio dirigidos hacia otros pilotos de Fórmula 1 y miembros de su propia escudería, Alpine.

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A través de un video, el joven oriundo de Pilar se mostró serio y preocupado por una situación que viene repitiéndose desde su llegada a la máxima categoría del automovilismo. En ese contexto, advirtió que las actitudes de algunos fanáticos, lejos de beneficiarlo, pueden perjudicar su carrera deportiva.

"Hay veces que nos pasamos de la raya. En vez de apoyarme, terminamos criticando, atacando a otros pilotos, colegas, compañeros de equipo, mecánicos, ingenieros, gente con la que trabajo día a día", expresó Colapinto.

Luego, dejó una de las frases más contundentes de su mensaje: "Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan ni a mí ni a mi futuro".

El pedido de Colapinto para terminar con los ataques en redes

El corredor argentino insistió en la necesidad de modificar estas conductas y remarcó que el respaldo de sus seguidores debe servir para acompañar su crecimiento profesional, no para generar conflictos dentro de la categoría.

"Tenemos que cambiar todos juntos y mejorar como sociedad. Para ayudarme a tener la mejor performance y conseguir mis sueños, necesito que me ayuden a parar esto todos juntos", manifestó.

Pese al malestar que le genera la situación, Colapinto agradeció el acompañamiento permanente de los argentinos y destacó que ese respaldo representa una motivación importante para continuar persiguiendo sus objetivos.

"Siempre voy a ser un agradecido, me siento un afortunado de todo el apoyo que me dan y de cómo me ayudan a ir por más siempre", sostuvo.

Además, explicó que tiempo atrás había decidido alejarse de las redes sociales para evitar este tipo de situaciones, aunque consideró necesario volver a pronunciarse públicamente ante la continuidad de los ataques.

Los antecedentes que encendieron la polémica en la Fórmula 1

Desde su llegada a la Fórmula 1, Colapinto recibió un respaldo masivo de los aficionados argentinos, que acompañaron sus participaciones en diferentes circuitos del mundo. Sin embargo, ese entusiasmo también estuvo acompañado por episodios de hostilidad hacia otros competidores.

Uno de los antecedentes ocurrió durante el Gran Premio de Imola de 2025, cuando el japonés Yuki Tsunoda recibió agravios racistas en redes sociales después de un incidente con el argentino. En aquella oportunidad, Colapinto pidió respeto y reconoció su responsabilidad en una maniobra a la salida de boxes.

Otro episodio se produjo en el Gran Premio de Países Bajos, cuando numerosos seguidores cuestionaron duramente a Alpine por una estrategia que, según consideraban, perjudicó las posibilidades del argentino de sumar puntos.

La situación llevó a la escudería francesa a difundir su código de conducta para las redes sociales. Incluso, Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, reveló que había recibido amenazas de muerte dirigidas hacia su familia.

En esta oportunidad, después de un complicado Gran Premio de Singapur, el piloto argentino volvió a pronunciarse y dejó en claro que no quiere que su nombre sea utilizado para justificar agresiones.

Con un mensaje directo a sus seguidores, Colapinto pidió transformar el fanatismo en apoyo positivo, dejando en evidencia que los ataques hacia sus colegas y compañeros de trabajo pueden terminar afectando aquello que sus propios fanáticos buscan defender: su futuro en la Fórmula 1.