Real Madrid logró una remontada épica ante Roma: marcó tres goles en 10 minutos y festejó en la Champions

El Merengue perdía 3-1 hasta los 80 minutos, pero reaccionó sobre el final y consiguió una victoria agónica en Italia. Endrick, Carlos Espí y Antonio Rüdiger fueron claves para dar vuelta el resultado.

Hoy 18:16

El Real Madrid protagonizó una remontada espectacular en la UEFA Champions League y derrotó 4-3 a Roma en Italia, por la segunda fecha de la fase de liga. El conjunto español perdía por dos goles de diferencia cuando faltaban apenas diez minutos, pero logró una reacción histórica con tres tantos sobre el cierre del encuentro.

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El Merengue volvió a demostrar su capacidad para revertir partidos complicados y se llevó tres puntos fundamentales en un duelo que parecía completamente favorable al equipo italiano.

La Roma, que contó con los argentinos Paulo Dybala, Matías Soulé, Leonardo Balerdi y Nahuel Molina, comenzó mejor y consiguió abrir el marcador gracias a Marten De Roon. Sin embargo, Kylian Mbappé apareció poco después para establecer el empate y mantener al conjunto español en partido.

Tras una primera mitad en la que la Loba mostró superioridad, el equipo italiano volvió a golpear en el complemento. Con un doblete de Donyell Malen, logró ponerse 3-1 en el marcador y parecía encaminarse hacia una importante victoria como local.

Una remontada increíble en los últimos diez minutos

Cuando todo indicaba que los tres puntos quedarían en Italia, el Real Madrid reaccionó de manera contundente. A partir de los 80 minutos, el conjunto español protagonizó una ráfaga goleadora que cambió por completo el desarrollo del encuentro.

Primero apareció Carlos Espí para descontar y devolverle la esperanza al Merengue. Luego, Endrick, quien tuvo un destacado ingreso desde el banco de suplentes, convirtió el empate que dejó el partido abierto hasta el final.

Finalmente, Antonio Rüdiger marcó el 4-3 definitivo, sellando una remontada memorable para el conjunto madrileño en territorio italiano.

Pese a la derrota, uno de los futbolistas destacados de la Roma fue el argentino Matías Soulé, quien tuvo una gran actuación y aportó dos asistencias en los goles de su equipo.

Con esta victoria, el Real Madrid sumó tres puntos en la Champions League y volvió a demostrar su capacidad para reaccionar en los momentos más difíciles, mientras que la Roma dejó escapar una ventaja de dos goles en un cierre de partido inesperado.