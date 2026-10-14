Leo Costa: "Nuestra mejor versión todavía está mucho más adelante"

El entrenador de Olímpico valoró el carácter y el funcionamiento colectivo de su equipo tras la victoria ante Boca en el Vicente Rosales.

Hoy 18:23

El entrenador de Olímpico de La Banda, Leo Costa, expresó su satisfacción luego de la importante victoria frente a Boca en el estadio Vicente Rosales. El técnico destacó la personalidad de sus jugadores para superar a un rival de jerarquía y aseguró que el equipo todavía tiene un amplio margen de crecimiento.

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"Boca tiene muchísimo talento, experiencia, funcionamiento y jugadores que vienen repitiendo un proceso. Eso siempre representa una ventaja. Además, cuenta con un gran entrenador", señaló Costa al analizar la magnitud del triunfo conseguido por el conjunto bandeño.

Pese al resultado positivo, el entrenador dejó en claro que Olímpico todavía se encuentra en pleno proceso de construcción y que el mejor nivel del equipo llegará con el correr de los partidos.

"Tuvimos varios imponderables y todavía seguimos con dos bajas sensibles como Corum y Vergara, que además ocupan el mismo puesto. Por eso estamos contentos con la muestra de carácter del equipo, aunque no me sorprende porque sabía que la tenía", explicó.

En esa línea, resaltó el rendimiento colectivo y dejó una frase que refleja sus expectativas para lo que viene: "Hicieron un gran juego colectivo y ojalá que esto sirva para seguir creyendo en el proceso. Nuestra mejor versión tiene que estar mucho más adelante".

La intensidad defensiva, una de las claves de Olímpico

Uno de los aspectos que Leo Costa consideró fundamentales en la victoria ante Boca fue la evolución defensiva del equipo. Sin embargo, aclaró que todavía necesitaba revisar las estadísticas del encuentro para realizar una evaluación más precisa.

"Insisto mucho en la eficiencia defensiva porque el ritmo de juego influye directamente en la evaluación. No es solamente una cuestión de puntos recibidos, sino de la cantidad de posesiones que tiene el rival. Creo que logramos mejorar, pero necesito analizarlo", sostuvo.

El entrenador también reconoció que la rotación reducida representa una dificultad importante para mantener la intensidad durante todo el partido, especialmente por el desgaste físico que exige su propuesta de juego.

"Nos preparamos para jugar de esta manera, pero estamos cortos y eso complica las posibilidades de recambio. En el partido anterior un jugador terminó acalambrado y otro sufrió un desgarro. Hoy volvimos a tener otro jugador con calambres", detalló.

No obstante, destacó una diferencia importante respecto de la presentación anterior: "El partido pasado no nos alcanzó físicamente y esta vez sí pudimos sostenerlo".

"No empezamos con dos partidos negativos, empezamos con dos partidos perdidos"

Al analizar el arranque de la temporada, Costa remarcó que las derrotas iniciales también dejaron enseñanzas importantes para un plantel que todavía está en etapa de adaptación.

"No empezamos con dos partidos negativos, empezamos con dos partidos perdidos. Para nosotros fueron encuentros en los que aprendimos muchísimo", afirmó.

Además, explicó que el proceso de conocimiento entre el cuerpo técnico y los jugadores resulta fundamental para consolidar una identidad de juego.

"Es un equipo completamente nuevo, los jugadores se están conociendo, yo los estoy conociendo a ellos y ellos a mí. No conseguir un resultado no significa que no hayamos sacado cosas positivas. Todo lo que aprendimos nos ayudó a crecer y a construir este partido", aseguró.

Olímpico apuesta por un básquet dinámico y agresivo

De cara a los próximos compromisos, el entrenador del Negro bandeño insistió en la importancia de recuperar jugadores y ampliar las alternativas disponibles para sostener el estilo que pretende imponer.

"Queremos proponer un básquet muy dinámico, vertical durante los primeros ocho segundos de posesión y con una defensa agresiva, especialmente en el pick and roll", explicó.

En ese sentido, detalló que la propuesta incluye presión defensiva, intensidad en los bloqueos y una fuerte presencia en el rebote, aspectos que requieren un esfuerzo físico considerable.

"Cuanto más largo sea el equipo, mejor para nosotros", señaló Costa, quien considera fundamental contar con mayores posibilidades de recambio.

Finalmente, el entrenador reafirmó su confianza en el proyecto deportivo y dejó en claro que recuperar a los lesionados será clave para potenciar el rendimiento de Olímpico.

"Elegimos jugar con esa intensidad y sabemos que todo ese esfuerzo se manifiesta mucho mejor cuando tenemos un equipo largo", concluyó.