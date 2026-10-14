Fuerte repudio en el básquet santiagueño tras la agresión denunciada contra el DT de Olímpico

La denuncia por la agresión contra el entrenador Marcos Sánchez generó una serie de pronunciamientos en el deporte provincial. Hasta el momento, Quimsa, Independiente BBC, ACISEBA y Jorge Newbery expresaron su repudio y solidaridad con el DT de Olímpico.

Hoy 18:34

El episodio denunciado por el Club Ciclista Olímpico La Banda generó repercusiones en el básquet santiagueño, donde distintas instituciones salieron a expresar su rechazo a la violencia y su solidaridad con el entrenador Marcos Sánchez, integrante del cuerpo técnico de la categoría U21 de la entidad bandeña.

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A través de comunicados difundidos en las últimas horas, Quimsa, Independiente BBC, ACISEBA y Jorge Newbery se pronunciaron sobre lo sucedido y coincidieron en la necesidad de preservar el respeto y la convivencia en los escenarios deportivos.

Quimsa expresó su repudio y acompañamiento a Olímpico

La Asociación Atlética Quimsa fue una de las instituciones que se manifestó sobre el episodio. A través de un comunicado, repudió enérgicamente la agresión denunciada contra el entrenador de la categoría U21 de Olímpico y le expresó su apoyo tanto a él como al resto del club.

“La violencia no es el camino en nuestro deporte”, remarcaron desde la institución santiagueña, que también envió fuerzas al entrenador y a toda la entidad bandeña.

Independiente BBC anunció medidas institucionales

Por su parte, Independiente BBC, club en cuyas instalaciones se disputó el encuentro, también difundió un comunicado para expresar su más enérgico repudio al episodio de violencia ocurrido a la salida de un partido disputado en su cancha.

La institución manifestó su solidaridad con el entrenador de Olímpico y señaló que, desde la noche del martes 13, se encontraba a disposición de Marcos Sánchez para brindarle el acompañamiento que considerara necesario.

Además, rechazó toda forma de violencia por considerarla incompatible con los valores de respeto, convivencia y deportividad que promueve el club. En ese sentido, reafirmó su compromiso con la construcción de un ambiente seguro y respetuoso para jugadores, entrenadores, dirigentes, familias y toda la comunidad deportiva.

Uno de los puntos destacados del comunicado fue el anuncio de que tomarán medidas como institución, independientemente de la resolución que emita el Tribunal de Disciplina.

“La violencia nunca puede ser el camino. El respeto debe prevalecer siempre”, concluyeron desde Independiente BBC.

ACISEBA se solidarizó con el entrenador

La Asociación Civil Santiagueña de Entrenadores de Básquet (ACISEBA) también se sumó a las expresiones de rechazo y manifestó su solidaridad con el entrenador, a quien identificó como uno de sus asociados.

La entidad repudió enérgicamente la agresión denunciada de un padre hacia un entrenador y puso el foco en la importancia de cuidar a quienes cumplen un papel fundamental en la formación deportiva de niños y jóvenes.

“La violencia no tiene lugar en nuestro básquet”, expresaron desde la asociación, que llamó a proteger a quienes trabajan en el desarrollo y la formación de las nuevas generaciones.

Jorge Newbery también rechazó los hechos de violencia

El Club Jorge Newbery fue otra de las instituciones que se pronunció sobre lo sucedido. Desde la entidad expresaron su más enérgico repudio a los hechos de violencia ocurridos en el ámbito del básquet y manifestaron su solidaridad con el profesor Marcos Sánchez.

En su comunicado, remarcaron que ninguna diferencia justifica una agresión y renovaron su compromiso con los valores que deben acompañar la práctica deportiva, como el respeto, el diálogo y la convivencia.

Asimismo, señalaron que los clubes deben ser espacios de formación, contención y respeto, donde niños, niñas, adolescentes y adultos puedan desarrollarse en un ambiente sano.

“La violencia no es parte del deporte. El respeto siempre debe ser nuestro principal valor”, expresaron desde la comisión directiva de Jorge Newbery.

Olímpico pidió la intervención de las autoridades

El Club Ciclista Olímpico La Banda fue la institución que hizo pública la denuncia y dio a conocer los detalles del episodio a través de un comunicado oficial.

Según informó el club, el entrenador Marcos Sánchez manifestó haber sido agredido físicamente por Miguel Manzur, padre de un jugador del equipo rival, al finalizar un encuentro de básquet correspondiente a la categoría U21, disputado en las instalaciones de Independiente BBC.

De acuerdo con lo señalado por Olímpico, la denuncia policial indica que Sánchez recibió un golpe de puño en el rostro cuando se retiraba del establecimiento deportivo.

La institución bandeña también aclaró que Independiente fue completamente ajeno a lo sucedido y destacó que sus representantes mantuvieron una actitud colaborativa ante la situación, por lo que lo eximió de cualquier responsabilidad vinculada con el episodio denunciado.

Finalmente, Olímpico expresó su solidaridad y acompañamiento al entrenador y solicitó la intervención de las autoridades judiciales y deportivas competentes para que se esclarezca lo ocurrido y se determinen las responsabilidades correspondientes.

“Los escenarios deportivos deben ser espacios de encuentro, formación y respeto, especialmente cuando se trata de competencias que involucran a jóvenes”, remarcaron desde el club.

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Los pronunciamientos de las distintas instituciones reflejan el rechazo que generó el episodio en el básquet santiagueño y ponen en primer plano la necesidad de garantizar ámbitos deportivos seguros, donde el respeto y la convivencia prevalezcan tanto dentro como fuera de la cancha.