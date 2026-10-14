Lali Espósito le respondió a una fan que criticó su nueva canción: “Si le tenés un mínimo de respeto a los artistas”

La cantante salió al cruce de una seguidora que cuestionó el posible uso de inteligencia artificial en el videoclip de “Con vos”, su colaboración con Bajofondo y Gustavo Santaolalla. El tema se estrenará este jueves a las 21.

Hoy 19:24

Lali Espósito protagonizó un intercambio en redes sociales luego de que una fan cuestionara la estética audiovisual de su próximo lanzamiento musical. La artista defendió el trabajo del director Tomás García y su equipo, y pidió escuchar la canción antes de emitir una opinión sobre el proyecto.

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La polémica surgió tras la publicación de un adelanto de “Con vos”, el tema que la cantante interpreta junto a Bajofondo y Gustavo Santaolalla, cuyo estreno está previsto para este jueves 15 de octubre a las 21.

El anuncio estuvo acompañado por imágenes de un film dirigido por Tomás García, con una estética futurista y referencias sociales y políticas. A partir de ese material, una usuaria de la red social X cuestionó el posible uso de inteligencia artificial en la producción audiovisual.

“Te amo Lali, pero por favor, si le tenés un mínimo de respeto a los artistas, no vuelvas a participar en proyectos que usen IA”, escribió la seguidora.

La respuesta de Lali a la crítica

La reacción de Lali Espósito no tardó en llegar. La artista respondió directamente al comentario y defendió tanto el trabajo del director como la colaboración musical que está a punto de presentar.

“Si le tenés un mínimo de respeto a los artistas, mirá el trabajo completo de Tomás García y su equipo y escuchá esta hermosa canción de Bajofondo que tengo la suerte de cantar gracias a la invitación y arte del gran Santaolalla. Sale mañana”, contestó la cantante.

En el mismo mensaje, la intérprete sumó una frase de la letra de la canción: “Y si estoy con vos no hay espacio ni tiempo…”.

De esta manera, Lali invitó a su seguidora a conocer la propuesta completa antes de cuestionar el proyecto. La discusión se produjo antes del lanzamiento oficial, por lo que todavía no se había presentado la producción audiovisual en su totalidad.

Cuándo se estrena “Con vos”, la colaboración con Bajofondo y Santaolalla

La nueva canción reúne la voz de Lali con la identidad musical de Bajofondo, el grupo que combina sonidos electrónicos con elementos de la música rioplatense, y la participación de Gustavo Santaolalla.

El proyecto anticipa una mezcla de pasajes tangueros, bases contemporáneas y una impronta pop, en una colaboración que despertó expectativa entre los seguidores de los artistas.

El anuncio oficial confirmó los detalles del lanzamiento: “Con vos. Lali, Gustavo Santaolalla y Bajofondo. Un film de Tomás García. Estreno el jueves 15 de octubre a las 21”.

La publicación de los adelantos abrió el debate en redes sociales antes de que el público pudiera conocer el trabajo completo. Mientras continúa la repercusión de su reciente show en River Plate, Lali Espósito se prepara para presentar una nueva colaboración musical que ya generó comentarios entre sus seguidores.