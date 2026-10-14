Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial: firmaron un protocolo y ahora deberá pasar por el Congreso

El canciller Pablo Quirno suscribió un documento adicional con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. El entendimiento busca facilitar el intercambio comercial, impulsar las exportaciones argentinas y promover inversiones en sectores estratégicos.

Hoy 19:40

Argentina y Estados Unidos dieron un nuevo paso en su relación comercial tras la firma de un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), que permitirá avanzar con su envío al Congreso Nacional para su correspondiente aprobación.

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El anuncio fue realizado este miércoles por el canciller Pablo Quirno, quien mantuvo una reunión en Washington con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. El documento complementa el acuerdo original firmado en febrero de 2026, en el marco de la agenda económica bilateral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Según explicó Quirno, el nuevo protocolo permitirá avanzar con el tratamiento legislativo del entendimiento y brindar mayor previsibilidad a las exportaciones argentinas hacia el mercado estadounidense.

Además, el funcionario señaló que Estados Unidos ratificó su compromiso de aplicar el trato arancelario de Nación Más Favorecida a los productos argentinos, bajo las condiciones acordadas entre ambos países.

Las exportaciones argentinas a Estados Unidos crecieron un 35%

En el marco del anuncio, el canciller destacó el crecimiento del intercambio comercial entre ambas naciones.

De acuerdo con los datos difundidos por Quirno, las exportaciones argentinas a Estados Unidos alcanzaron los US$6.570 millones entre enero y agosto de 2026, lo que representó un incremento interanual del 35%.

También remarcó la ampliación de la cuota de exportación de carne argentina al mercado estadounidense, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas.

En ese contexto, el funcionario aseguró que Estados Unidos se consolidó como el segundo destino de las exportaciones nacionales, un dato que el Gobierno destacó al presentar los avances del acuerdo bilateral.

Qué establece el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

El entendimiento contempla una serie de compromisos destinados a reducir las barreras comerciales y facilitar el intercambio de productos y servicios.

Entre los puntos centrales, Argentina deberá eliminar las licencias de importación para productos estadounidenses o reemplazarlas por mecanismos automáticos, con el objetivo de simplificar su ingreso al mercado local.

En materia agropecuaria, ambos países buscarán reducir obstáculos comerciales y garantizar que las medidas sanitarias y fitosanitarias estén sustentadas en criterios científicos.

El acuerdo también incluye disposiciones vinculadas con la protección de la propiedad intelectual, la digitalización de los procedimientos aduaneros y la eliminación de restricciones al comercio de servicios.

Asimismo, incorpora compromisos laborales relacionados con la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso y establece mecanismos de cooperación en materia de seguridad económica, controles de exportación y prevención de prácticas comerciales desleales.

Otro de los aspectos relevantes está relacionado con las inversiones estadounidenses en sectores considerados estratégicos, como energía, minería, telecomunicaciones, transporte e infraestructura.

Estados Unidos prevé financiamiento para obras de infraestructura

Durante el anuncio, Quirno también hizo referencia a los instrumentos de financiamiento destinados a impulsar proyectos de infraestructura en Argentina.

En particular, mencionó US$7.000 millones del EximBank, el banco de exportaciones e importaciones de Estados Unidos, vinculados con el desarrollo de infraestructura estratégica.

A estos recursos se suman las herramientas de financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC).

Según el canciller, ambas iniciativas podrían contribuir al desarrollo del Corredor Andes-Atlántico, un proyecto orientado a mejorar la infraestructura y facilitar el acceso de las economías regionales argentinas a los mercados internacionales.

El acuerdo deberá ser aprobado por el Congreso

A pesar del avance diplomático, el entendimiento comercial todavía no completó su proceso de aprobación.

La firma del protocolo adicional habilita una nueva etapa, en la que el acuerdo deberá ser remitido al Congreso Nacional para su tratamiento legislativo.

De esta manera, el Gobierno busca avanzar con la implementación de un marco comercial que contempla modificaciones arancelarias, compromisos regulatorios y nuevas condiciones para las inversiones entre Argentina y Estados Unidos.