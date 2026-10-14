Estudiantes empató con Flamengo y buscará el boleto a la final de la Libertadores en el Maracaná

El Pincha se tuvo que conformar con un 0-0 en la ida de las semifinales. Ahora el equipo argentino se jugará todo en Brasil.

Hoy 23:49

Estudiantes de La Plata igualó 0-0 frente a Flamengo de Brasil en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El equipo argentino fue superior durante buena parte del encuentro y contó con las oportunidades más claras, pero no consiguió romper el cero ante un rival que prácticamente no inquietó al arquero Fernando Muslera.

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El Pincha mostró solidez defensiva y logró neutralizar el poderío ofensivo del conjunto brasileño, aunque le faltó precisión en los últimos metros para conseguir una ventaja antes de viajar a Río de Janeiro.

La situación más clara de la noche llegó a los 32 minutos del primer tiempo, cuando Tiago Palacios capturó un rebote dentro del área y sacó un remate que Léo Pereira despejó sobre la línea, evitando la apertura del marcador.

Con este resultado, la serie quedó completamente abierta y el segundo finalista del certamen continental se definirá el jueves 22 de octubre, desde las 21.30 (hora argentina), en el estadio Maracaná.

Estudiantes tuvo las mejores chances, pero le faltó efectividad

Desde el inicio del encuentro, Estudiantes intentó imponer condiciones ante Flamengo, un equipo de enorme presupuesto que no logró mostrar su habitual capacidad ofensiva.

Apenas a los dos minutos del primer tiempo, Baltasar Rodríguez probó con un remate rasante desde afuera del área que obligó al arquero Agustín Rossi a intervenir en dos tiempos.

El conjunto platense volvió a acercarse a los 27 minutos, cuando Guido Carrillo conectó de cabeza un centro al segundo palo, aunque su intento salió desviado.

Cinco minutos después llegó la oportunidad más importante del partido. Tiago Palacios controló un rebote dentro del área y remató rápidamente de derecha, pero Léo Pereira apareció sobre la línea para salvar a Flamengo.

Pese a generar las mejores situaciones, el equipo argentino no logró encontrar la precisión necesaria para irse al descanso en ventaja.

Flamengo prácticamente no inquietó a Fernando Muslera

En el complemento, el desarrollo mantuvo una tendencia similar. Estudiantes continuó buscando el gol, mientras que Flamengo mostró serias dificultades para generar peligro en campo rival.

A los seis minutos del segundo tiempo, Eros Mancuso protagonizó una buena acción individual y sacó un derechazo cruzado que terminó saliendo desviado.

Poco después, a los 12 minutos, Santiago Núñez conectó de cabeza un tiro de esquina enviado al punto penal, pero su remate no encontró el arco.

El defensor volvió a tener una oportunidad a los 34 minutos, cuando capturó un rebote dentro del área y remató de primera, aunque su disparo fue bloqueado por un rival.

Sobre el cierre, Joaquín Correa habilitó a Edwuin Cetré con un buen pase hacia el sector izquierdo. El colombiano intentó enganchar y definir, pero su remate tampoco tuvo el destino esperado.

Por su parte, Flamengo terminó el encuentro sin registrar remates al arco de Fernando Muslera, quien prácticamente no tuvo intervenciones más allá de algunos centros que debió controlar.

Cuándo se juega la revancha

Después del empate sin goles en La Plata, Estudiantes deberá viajar a Brasil para disputar el partido decisivo frente a Flamengo, en busca de un lugar en la final de la Copa Libertadores 2026.

La revancha se jugará el jueves 22 de octubre, desde las 21.30 (hora argentina), en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Con el 0-0 de la ida, el equipo que consiga una victoria avanzará directamente a la final, mientras que una nueva igualdad llevará la definición a los penales.

De esta manera, Estudiantes dejó pasar la oportunidad de viajar con ventaja a Brasil, aunque el rendimiento mostrado ante Flamengo le permite mantener intacta la ilusión de alcanzar una nueva final continental.

El Pincha tendrá ahora el desafío de repetir su solidez defensiva en el Maracaná y mejorar su efectividad en ataque para intentar dar el golpe frente a uno de los principales protagonistas del fútbol sudamericano.