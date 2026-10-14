Estudiantes recibe a Flamengo buscando dar el primer paso hacia la final de la Copa Libertadores

El Pincha buscará hacerse fuerte en La Plata ante el vigente campeón de América, que llega con varias bajas importantes.

Hoy 09:10

Estudiantes de La Plata afrontará este jueves uno de los partidos más importantes de su temporada cuando reciba a Flamengo, desde las 21.30, en el estadio Jorge Luis Hirschi (UNO), por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El conjunto argentino intentará sacar ventaja como local frente al vigente campeón del certamen, que llega con varias ausencias de peso.

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El Pincha volverá a disputar una semifinal internacional después de 17 años. Su última aparición en esta instancia fue en 2009, cuando terminó conquistando su cuarta Copa Libertadores. Ahora, el equipo dirigido por Alexander Medina buscará dar el primer paso hacia una nueva final continental.

La serie se definirá el jueves 22 de octubre en el estadio Maracaná, mientras que el ganador conseguirá un lugar en la final del 28 de noviembre.

Estudiantes quiere aprovechar la localía para dar el primer golpe

El conjunto platense llega con confianza después de eliminar a Corinthians en los cuartos de final, instancia en la que consiguió una importante victoria por 1-0 en San Pablo, gracias a un gol de Alexis Castro.

En su última presentación por el torneo local, Estudiantes empató 2-2 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, en un encuentro que le permitió preservar a varios de sus futbolistas más importantes. En ese partido, el entrenador Alexander Medina fue expulsado.

De cara al compromiso internacional, Marcos Rojo, Guido Carrillo y Joaquín Correa permanecieron en City Bell para llegar en las mejores condiciones físicas.

En cuanto al armado del equipo, Rojo se perfila como titular junto a Santiago Núñez en la defensa, mientras que Joaquín Correa comenzaría entre los suplentes. Además, Gastón Benedetti reemplazará al suspendido Tomás Palacios.

Flamengo llega como líder de Brasil, pero con bajas sensibles

Del otro lado estará un Flamengo que atraviesa un gran presente futbolístico. El equipo dirigido por Leonardo Jardim es el vigente campeón de la Copa Libertadores y lidera el Brasileirão, donde viene de derrotar 1-0 a Fluminense con un gol de Jorge Carrascal.

En los cuartos de final del certamen continental, el Mengão eliminó a Independiente del Valle, luego de imponerse 2-0 en la ida y empatar 1-1 en la revancha.

Sin embargo, el conjunto brasileño tendrá que afrontar esta semifinal con ausencias importantes. Giorgian de Arrascaeta quedó marginado por una fractura en la muñeca izquierda, mientras que Jorginho deberá cumplir una suspensión tras su expulsión en los cuartos de final.

A ellos se suman Danilo, quien sufrió una doble fractura de mandíbula, y Ayrton Lucas, también lesionado.

Un antecedente reciente agrega expectativa al cruce: Estudiantes y Flamengo ya se enfrentaron en la fase de grupos de esta edición. En La Plata igualaron 1-1, mientras que en Brasil el conjunto carioca se impuso por 1-0.

Las posibles formaciones de Estudiantes y Flamengo

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Estudiantes vs. Flamengo: hora, TV y datos del partido

Partido: Estudiantes vs. Flamengo.

Competencia: Copa Libertadores 2026, semifinal de ida.

Fecha: Jueves 15 de octubre.

Hora: 21.30 (Argentina).

Estadio: Jorge Luis Hirschi (UNO), La Plata.

TV: Fox Sports.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay).

VAR: Ulises Meresles (Ecuador).

Revancha: Jueves 22 de octubre, en el Maracaná.

Con el respaldo de su gente, Estudiantes buscará conseguir una ventaja importante antes de viajar a Brasil, mientras que Flamengo intentará superar sus bajas y dar un paso hacia otra final de la Copa Libertadores.