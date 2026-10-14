El Gobierno defendió el monotributo y aseguró que hay trabajadores que prefieren no estar en relación de dependencia

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostuvo que muchas personas eligen trabajar de manera independiente. Sus declaraciones se dieron en medio de una caída del empleo asalariado privado y un aumento de los monotributistas en el país.

Hoy 19:52

El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, defendió este miércoles el régimen de monotributo y aseguró que una parte de los trabajadores argentinos prefiere desarrollar sus actividades de manera independiente antes que mantener un empleo en relación de dependencia.

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Las declaraciones fueron realizadas durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en el marco del debate por el Presupuesto 2027, donde el funcionario analizó la situación del mercado laboral y respondió a los cuestionamientos por la pérdida de puestos de trabajo registrados.

"Hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia y prefieren ser monotributistas y tener la libertad de trabajar por cuenta propia", afirmó Cordero, al explicar que parte de la disminución del empleo asalariado podría responder a decisiones personales de los trabajadores.

En ese sentido, sostuvo que los cambios introducidos mediante la Ley Bases y la Ley de Modernización Laboral buscaron reconocer nuevas modalidades de contratación y formas de organización del trabajo.

El funcionario planteó que no todas las personas desean cumplir horarios bajo las órdenes de un empleador y destacó las alternativas que ofrecen el trabajo autónomo, el monotributo y la figura del trabajador independiente con colaboradores

Cuántos empleos registrados se perdieron desde la llegada de Milei

Las declaraciones de Cordero se produjeron en un contexto marcado por la reducción del empleo asalariado formal.

Según las estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 265.765 puestos de trabajo asalariados en el sector privado.

Durante ese período, la cantidad de empleados privados registrados pasó de 6.372.561 a 6.106.796 trabajadores.

En contraste, el número de monotributistas registró un crecimiento del 8,7%, al pasar de 2.037.762 a 2.214.863 personas. Esto representa la incorporación de 177.101 trabajadores a esa modalidad.

Sin embargo, el aumento de los monotributistas no alcanzó para compensar la caída del empleo asalariado privado, ya que la diferencia entre ambas cifras fue de 88.664 puestos de trabajo.

Qué dijo el secretario de Trabajo sobre los salarios

Durante su exposición, Cordero también defendió la evolución de los ingresos y aseguró que los salarios argentinos registraron una mejora cuando se los mide en dólares.

"En noviembre de 2023 el promedio era de aproximadamente quinientos dólares, mientras que hoy el promedio del salario en la Argentina es de 1.500 dólares reales", sostuvo el funcionario.

No obstante, las cifras oficiales permiten realizar diferentes interpretaciones según la metodología utilizada.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Trabajo, en julio de 2026 el salario bruto promedio de los empleados privados registrados fue de $2.256.861, equivalente a unos 1.494 dólares al tipo de cambio minorista de ese momento.

Sin embargo, al considerar los descuentos correspondientes, la remuneración promedio de bolsillo se ubicó en $1.873.194, equivalente a aproximadamente 1.240 dólares.

Por su parte, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) de agosto reflejó un ingreso bruto de $1.982.518, equivalente a unos 1.295 dólares, mientras que el salario neto rondó los 1.075 dólares.

El empleo formal acumula una caída de más de 600 mil puestos

Más allá del crecimiento del monotributo, los datos oficiales muestran que otras modalidades de empleo también registraron retrocesos durante la actual gestión nacional.

En el sector público se contabilizaron 82.590 puestos menos, mientras que el empleo registrado en casas particulares disminuyó en 21.988 trabajadores.

En tanto, el monotributo social presentó una reducción de 414.001 inscriptos, equivalente al 65,2%. Esta caída estuvo vinculada, en parte, con el proceso de reempadronamiento implementado desde octubre de 2024.

Los trabajadores autónomos también registraron una disminución de 5.895 personas.

En conjunto, cinco de las seis modalidades laborales registradas por el SIPA mostraron bajas entre noviembre de 2023 y julio de 2026, mientras que el monotributo fue la única categoría que presentó un crecimiento.

De esta manera, el balance general refleja una reducción de 613.138 empleos formales durante el período analizado, en un escenario en el que el Gobierno nacional sostiene que las nuevas modalidades de trabajo independiente representan una alternativa dentro del mercado laboral argentino.