Donald Trump le envió un mensaje al papa León XIV tras su operación: "El pronóstico parece ser bueno"

El presidente de Estados Unidos expresó su apoyo al pontífice después de la cirugía en la que le extirparon un tumor maligno del pulmón derecho. También destacó su relación con el hermano del Papa.

Hoy 19:58

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le deseó este miércoles una pronta recuperación al papa León XIV, quien permanece internado en Roma después de haber sido sometido a una cirugía para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho.

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Durante una conversación con periodistas tras participar de un acto de campaña en Arizona, el mandatario estadounidense expresó su preocupación por el estado de salud del pontífice, aunque se mostró optimista respecto de su evolución.

"Quiero que el papa León se recupere. Queremos expresarle nuestro cariño y nuestros mejores deseos", manifestó Trump ante los medios de comunicación.

En ese sentido, el presidente reconoció la gravedad del diagnóstico, pero destacó las perspectivas favorables de recuperación. "Siempre que hay cáncer es algo muy serio, pero el pronóstico parece ser bueno", afirmó.

Trump habló de su relación con el hermano del Papa

Durante sus declaraciones, el mandatario también hizo referencia al hermano de León XIV, a quien describió como una persona cercana y simpatizante de su movimiento político.

"Es un tipo fantástico, y su esposa también. Son grandes partidarios de Trump. Tienen la casa llena de cosas de MAGA", expresó, en alusión al lema de su espacio político, Make America Great Again.

Además, Trump destacó el vínculo familiar del pontífice y aseguró: "Sé que su hermano lo quiere mucho, y eso es suficiente para mí".

Las declaraciones del presidente estadounidense se conocieron mientras el Vaticano continúa difundiendo información sobre la recuperación del Papa, quien fue intervenido quirúrgicamente el martes 13 de octubre.

Cómo sigue la salud del papa León XIV tras la cirugía

El papa León XIV, de 71 años, fue operado en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma luego de que los médicos detectaran un nódulo pulmonar que posteriormente fue confirmado como un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón.

Durante la intervención, que se extendió aproximadamente 90 minutos, los especialistas le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica mínimamente invasiva asistida por video.

Según informó la Santa Sede, la operación concluyó exitosamente y sin complicaciones, mientras que el pontífice pasó una noche tranquila después del procedimiento.

El último parte médico indicó que León XIV presenta una evolución posoperatoria favorable, comenzó a realizar fisioterapia respiratoria y pudo retomar la alimentación habitual y caminar por su habitación.

Sin embargo, los especialistas todavía deben completar las evaluaciones correspondientes para determinar si será necesario algún tratamiento oncológico adicional.

Incertidumbre por la visita del Papa a la Argentina

La situación de salud del pontífice también genera expectativas en América del Sur, debido a la gira que tiene prevista para noviembre y que incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

El recorrido está programado entre el 6 y el 17 de noviembre, aunque su realización dependerá de la evolución clínica de León XIV y de las recomendaciones de los profesionales que supervisan su recuperación.

Por el momento, el Vaticano no anunció oficialmente la cancelación del viaje, mientras continúa evaluando el estado de salud del Papa y los tiempos necesarios para su recuperación.

La intervención quirúrgica y el diagnóstico de cáncer pulmonar abrieron un período de seguimiento médico que será determinante para definir sus próximas actividades públicas y compromisos internacionales.