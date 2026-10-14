Atento Boca: Atlético Mineiro goleó a Montevideo City Torque y acaricia la final de la Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez se impuso con autoridad en la ida de las semifinales por 3-0 y sacó una ventaja importante de cara a la revancha en Uruguay.

Hoy 21:08

Atlético Mineiro dio un paso importante hacia la final de la Copa Sudamericana 2026 al golear 3-0 a Montevideo City Torque en el partido de ida de las semifinales. El conjunto brasileño, dirigido por Eduardo Domínguez, aprovechó sus oportunidades y consiguió una diferencia contundente para afrontar la revancha con mayor tranquilidad.

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El Galo mostró su jerarquía desde el primer tiempo y logró marcar la diferencia en los minutos previos al descanso. A los 37 minutos, Reinier abrió el marcador, mientras que Bernard amplió la ventaja a los 42, dejando al equipo brasileño con una cómoda diferencia antes de irse a los vestuarios.

En el complemento, Atlético Mineiro mantuvo la intensidad y no permitió que el conjunto uruguayo reaccionara. Lejos de conformarse con los dos goles de ventaja, el equipo de Eduardo Domínguez continuó buscando el arco rival.

La insistencia tuvo su recompensa cuando Thiago Borbas convirtió el tercer gol, sellando el 3-0 definitivo y dejando al conjunto brasileño muy cerca de disputar una nueva final continental.

Por su parte, Montevideo City Torque intentó generar peligro con algunas aproximaciones, pero no logró descontar y terminó sufriendo una dura derrota que complica sus aspiraciones de clasificación.

Cuándo se juega la revancha

El partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el miércoles 21 de octubre, desde las 19, en Uruguay.

Con el 3-0 conseguido en la ida, Atlético Mineiro llegará con una ventaja considerable y podrá avanzar a la final incluso perdiendo por dos goles de diferencia.

En tanto, Montevideo City Torque necesitará ganar por tres goles para forzar una definición por penales, mientras que una victoria por cuatro o más tantos le permitiría conseguir la clasificación directa.

De esta manera, Atlético Mineiro quedó a un paso de la final de la Copa Sudamericana, mientras que Boca Juniors, protagonista de la otra semifinal, sigue atento a la definición del cruce que podría determinar a su próximo rival.