Milei tildó de comunista a Lula, respaldó a Trump y lanzó un mensaje político para toda América

El Presidente argentino habló en Washington durante la Gala Oficial de la Herencia Hispana, donde recibió un reconocimiento por su liderazgo y su impacto global. Además, defendió las ideas de la libertad y ratificó su alineamiento político con el mandatario estadounidense.

Hoy 21:23

El presidente Javier Milei volvió a expresar su respaldo a Donald Trump durante una visita a Washington, donde participó de la Gala Oficial de la Herencia Hispana y pidió que el mandatario republicano salga fortalecido en las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos.

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Durante su discurso en el auditorio Andrew W. Mellon, el jefe de Estado argentino defendió las ideas de la libertad y planteó la necesidad de profundizar el avance de los sectores políticos que comparten su visión ideológica en el continente americano.

“No podemos retroceder un minuto en nuestra reconquista del hemisferio”, expresó Milei, quien también sostuvo que las ideas de la libertad tienen un efecto contagioso y que, tarde o temprano, terminarán triunfando.

En ese sentido, destacó la importancia de continuar difundiendo esos principios en los países de la región y reivindicó la necesidad de recuperar el protagonismo de la herencia cultural occidental.

“Ganar es solo el primer paso, ahora tenemos el mandato de hacer el continente americano grande otra vez y de volver a poner en lo más alto nuestra herencia cultural”, afirmó.

El respaldo de Milei a Trump y su visión para América

Las declaraciones del mandatario argentino ratificaron su alineamiento político con Trump, a quien considera un aliado en la defensa de las ideas liberales y en la disputa ideológica contra los sectores de izquierda.

La gala se desarrolló en la capital estadounidense, en el marco del Mes de la Herencia Hispana, y fue organizada por Latino Wall Street y La Derecha Diario. Durante el encuentro, Milei recibió el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana”.

En su intervención, el Presidente insistió en que el avance de las ideas de la libertad debe trascender las fronteras nacionales y alcanzar al conjunto del continente. Su mensaje estuvo en sintonía con la agenda política impulsada por Trump, especialmente de cara a las elecciones legislativas estadounidenses previstas para noviembre.

Milei volvió a apuntar contra Lula y respaldó a Flávio Bolsonaro

El posicionamiento del mandatario argentino también se proyectó sobre la política brasileña. Milei mantiene una marcada confrontación con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y manifestó públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro, el candidato de derecha que disputará el balotaje presidencial brasileño contra el actual mandatario.

En los días previos a su viaje a Washington, Milei celebró el resultado electoral de Flávio Bolsonaro con un mensaje en el que apuntó directamente contra Lula: “Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha”.

El apoyo del Presidente argentino al dirigente brasileño se suma a su alineamiento con Trump y a su intención de fortalecer los vínculos con referentes políticos que comparten su visión ideológica en la región.

La disputa electoral en Brasil adquirió especial relevancia para el Gobierno argentino por sus posibles consecuencias en la relación bilateral. Las diferencias políticas entre Milei y Lula deterioraron el vínculo diplomático entre ambos países, que atraviesan una etapa de fuertes tensiones.

El encuentro de Milei con Eduardo Bolsonaro en Washington

En el marco de la gala, Milei también se reunió con Eduardo Bolsonaro, exdiputado brasileño, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y hermano de Flávio Bolsonaro. El encuentro tuvo lugar en un contexto de creciente actividad política del espacio bolsonarista en la antesala de la segunda vuelta electoral en Brasil.

Según informó el medio brasileño UOL, fuentes cercanas a Eduardo Bolsonaro señalaron que entre los objetivos de la conversación estaba analizar alternativas para fortalecer las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil.

Entre los temas mencionados figuraron la cooperación en materia de seguridad hemisférica, la revitalización del Mercosur, la integración de infraestructura logística y la ampliación del comercio y las inversiones. Esos asuntos fueron presentados como ejes posibles de diálogo, sin que ello implique la firma de acuerdos concretos.

La reunión también adquirió relevancia por las especulaciones sobre el eventual papel de Eduardo Bolsonaro en un posible gobierno de su hermano. Su nombre comenzó a circular como una alternativa para ocupar la Cancillería brasileña si Flávio gana las elecciones, aunque fuentes de su campaña aclararon que no existe una designación confirmada y que cualquier decisión dependerá del resultado electoral.

De esta manera, el encuentro reforzó la dimensión regional de la visita de Milei, quien busca consolidar relaciones con dirigentes de derecha y mantener su respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro frente a Lula.

La agenda de Milei en Washington

La participación en la gala forma parte de una visita de dos días a Estados Unidos, durante la cual el mandatario argentino también tiene previsto mantener encuentros con empresarios e inversores.

Para este jueves 15 de octubre, Milei tiene programada una exposición en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, titulada “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.

En ese ámbito recibirá el reconocimiento Global Champion of Free Enterprise, por su defensa de la libre empresa y la libertad económica.

Además, el Presidente participará de una actividad vinculada con la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo en la Embajada argentina en Washington.