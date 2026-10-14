La Selección Argentina podría enfrentar a Uruguay y Costa Rica en noviembre: qué se sabe de los próximos amistosos

Tras la cancelación de la gira por Asia, la AFA busca nuevos rivales para el equipo de Lionel Scaloni.

Hoy 21:16

La Selección argentina podría enfrentar a Costa Rica durante la próxima fecha FIFA de noviembre, luego de que se cancelara la gira por Asia que tenía prevista el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Desde el país centroamericano aseguran que existe la posibilidad de concretar el amistoso, aunque todavía no hay una confirmación oficial.

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La próxima ventana internacional, programada entre el 9 y el 17 de noviembre, obligó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a reorganizar su calendario, ya que inicialmente estaban previstos dos encuentros frente a Arabia Saudita e India.

En este nuevo escenario, Costa Rica tomó fuerza como posible rival de la Albiceleste, con la particularidad de que el encuentro se disputaría en territorio sudamericano.

Uruguay y Costa Rica, las opciones que maneja la Selección argentina

Tras la suspensión de los compromisos en Asia, comenzaron las conversaciones para organizar un primer amistoso frente a Uruguay, que tendría como escenario el Estadio Único de La Plata.

Para el segundo compromiso se analizaba la posibilidad de disputar una revancha ante la Celeste o enfrentar a otro seleccionado de la región. Sin embargo, en las últimas horas apareció con fuerza la alternativa de Costa Rica.

Desde Centroamérica sostienen que el seleccionado costarricense podría disputar dos amistosos en Sudamérica: uno frente a Argentina y otro ante Ecuador, equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Por el momento, no hay una sede confirmada para el eventual cruce entre Argentina y Costa Rica, por lo que las gestiones deberán avanzar durante las próximas semanas.

Una fecha FIFA que podría marcar el futuro de Lionel Scaloni

Los encuentros de noviembre tendrán un significado especial para la Selección argentina, ya que representarían el comienzo de la etapa posterior a Lionel Messi.

Además, podrían convertirse en los últimos partidos de Lionel Scaloni bajo su contrato actual, que vence en diciembre de 2026. De todas maneras, las perspectivas apuntan a una posible renovación del vínculo del entrenador con la AFA.

El cuerpo técnico también aprovechará estos compromisos para continuar trabajando en el funcionamiento del equipo y evaluar alternativas de cara a los próximos desafíos internacionales.

Paredes y Molina podrán seguir cumpliendo sus suspensiones

La próxima fecha FIFA también será importante para Leandro Paredes y Nahuel Molina, quienes todavía deben cumplir sanciones impuestas por la FIFA tras los incidentes ocurridos en la final del Mundial.

En el caso de Paredes, actual mediocampista de Boca Juniors, todavía le restan siete fechas de suspensión, aunque la AFA presentó una apelación con el objetivo de reducir la sanción.

Por su parte, Nahuel Molina, defensor de la Roma, tiene pendientes cuatro encuentros para completar su castigo.

De esta manera, la Selección argentina continúa trabajando en la organización de sus próximos amistosos, con Costa Rica y Uruguay como principales alternativas para una ventana internacional que podría abrir una nueva etapa en la Albiceleste.