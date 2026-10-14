Fuentes supervisó los trabajos que se llevan adelante en el barrio Parque

La obra apunta a mejorar la infraestructura urbana, promover la actividad física y garantizar una circulación peatonal segura para los vecinos.

Hoy 21:33

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, supervisaron los trabajos de recuperación integral que se llevan adelante en la intersección de las calles Chaco y Almafuerte, en el barrio Parque, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana, promover la actividad física y garantizar una circulación peatonal segura para los vecinos, especialmente para la comunidad educativa de la zona.

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Como parte del proyecto, se instaló una estación saludable equipada con elementos para la realización de ejercicios al aire libre, entre ellos, remo simple, bicicleta, máquina de pedales con remo, fortalecedor de piernas, juego de volantes y relajador de cintura.

Asimismo, se está construyendo un puente peatonal para superar los desniveles y obstáculos del terreno, facilitando la conectividad y la accesibilidad de alumnos, padres y personal que concurren a la Escuela José Ingenieros y a la UPA N.º 7, instituciones ubicadas en las inmediaciones.

“Esta intervención responde a la necesidad de recuperar un sector que presentaba una importante acumulación de residuos, con el propósito de transformarlo en un nuevo espacio destinado al encuentro, la recreación y el bienestar de los vecinos”, señaló la jefa comunal.

“Se trata de seguir avanzando con la urbanización de la zona, incorporando cada vez más servicios y equipamientos necesarios para la comunidad, como resultado de la articulación permanente que el municipio mantiene con los vecinos y las instituciones de cada barrio”, expresó.

Por su parte, Benavente reafirmó el compromiso de “continuar dialogando con los vecinos y escuchando sus demandas e inquietudes para encontrar soluciones de manera conjunta, avanzando en mejoras de los servicios y la infraestructura para todos los sectores de la ciudad”.

Además, el plan de intervención contempla la instalación de 50 columnas con sus respectivos artefactos de iluminación LED sobre la calle Chaco, en el tramo comprendido entre Hipólito Yrigoyen y Defensa, a lo largo de más de diez cuadras.