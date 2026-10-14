Fuentes y O' Mill participaron de una jornada de renovación de DNI para alumnos de jardines de infantes municipales

Las autoridades precesinaron la puesta en marcha de un nuevo operativo gratuito que permitió a las familias realizar el trámite de manera cercana a sus domicilios.

Hoy 21:34

La intendenta, Ing. Norma Fuentes, y la ministra de Justicia, Matilde O’Mill, visitaron el Jardín Municipal Nº 10 Las Ardillitas, del barrio Borges, donde se desarrolló una nueva «Jornada de Identidad Personal», en articulación con el Registro Civil de la Provincia.

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La iniciativa también contó con la presencia del secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, y del director del Registro Civil, Gonzalo Achával. Estuvo destinada a facilitar la actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los niños y niñas de 5 años que asisten a los jardines de infantes municipales.

«Tras un relevamiento efectuado por el Servicio Educativo Municipal y el Registro Civil, se definen los sectores que más necesitan la actualización de los documentos y se planifica la implementación de este servicio en las instituciones educativas que más lo requieren», indicó la jefa comunal.

«Se trata de un trámite fundamental que las familias pueden realizar gratuitamente cerca de sus hogares, facilitando y agilizando la gestión para todas las comunidades educativas de la zona», agregó.

Por su parte, la ministra O’Mill afirmó que «actualizar el documento no solo es fundamental para acceder a la educación, la salud y la protección social, sino que también significa garantizar a los niños una identidad que los hace parte de una comunidad, con derechos que merecen ser respetados».

En esta oportunidad cerca de 140 niños y niñas pudieron actualizar sus DNI, incluidos los alumnos del Jardín Municipal Nº 13 Hormiguita Viajera, del barrio Huaico Hondo.