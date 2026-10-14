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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 OCT 2026 | 18º
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El Mercado Artesanal Municipal celebrará el Día de la Madre con una edición especial del ciclo "MAM TUTAPI"

El evento tendrá lugar el próximo viernes 16 de octubre a partir de las 20, con entrada libre y gratuita.

Hoy 21:36
Mercado Artesanal Municipal

El Mercado Artesanal Municipal del Parque Norte invita a la comunidad a participar de una nueva presentación del Ciclo Cultural "MAM Tutapi", que se realizará en una edición especial con motivo del día de la madre.

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El espacio destinado para el encuentro familiar y recreativo, ofrecerá una variada grilla de actividades que incluye música en vivo con artistas locales, exposición y venta de artesanías regionales, micrófono abierto y propuestas de gastronomía tradicional.

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