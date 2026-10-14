Hugo Wortman Jofré: “Los argentinos estamos bastante anestesiados frente a la corrupción”

El abogado y referente de la Fundación Poder Ciudadano dialogó con Noticiero 7 sobre la situación de Argentina en materia de transparencia, cuestionó el funcionamiento de la Oficina Anticorrupción y destacó la necesidad de fortalecer los controles tanto en el Estado como en el sector privado.

Hoy 21:55

El abogado Hugo Wortman Jofré, referente de la Fundación Poder Ciudadano, llegó a Santiago del Estero para desarrollar actividades vinculadas con la lucha contra la corrupción, la transparencia institucional y la responsabilidad empresarial. En diálogo con Noticiero 7, analizó la situación de Argentina en el contexto regional, advirtió sobre las consecuencias sociales de las prácticas corruptas y planteó la necesidad de avanzar en políticas de prevención y control.

Durante la entrevista, el especialista sostuvo que la corrupción continúa siendo uno de los principales problemas del país y remarcó que sus consecuencias van mucho más allá de las pérdidas económicas, ya que afectan directamente derechos fundamentales de la población.

“En general, los argentinos estamos bastante anestesiados frente a la corrupción porque no nos damos cuenta del impacto cotidiano que tiene en los derechos humanos y en la calidad de vida de los ciudadanos”, afirmó.

En ese sentido, explicó que Poder Ciudadano trabaja para brindar herramientas a la sociedad y promover una participación más activa en la prevención y denuncia de irregularidades, tanto en el ámbito público como en el privado.

“La corrupción mata”: el impacto sobre los derechos de los ciudadanos

Uno de los conceptos más contundentes de Wortman Jofré estuvo relacionado con las consecuencias de la corrupción en servicios esenciales como la salud, la educación, la seguridad y la Justicia.

“La corrupción mata, la corrupción impide que los recursos en salud lleguen, denigra y degrada la educación, baja los niveles de seguridad, corrompe la Justicia”, expresó.

El abogado explicó que, a diferencia de otras problemáticas que cuentan con símbolos fácilmente identificables, la lucha contra la corrupción enfrenta el desafío de hacer visible un daño que muchas veces no es percibido directamente por la sociedad.

“La corrupción, en definitiva, termina lesionando los derechos humanos básicos de todos los ciudadanos”, enfatizó.

También señaló que, si bien las dificultades económicas suelen encabezar las preocupaciones de la población, la corrupción aparece de manera recurrente entre los temas que más inquietan a los argentinos, junto con la inseguridad y la educación.

La situación de Argentina frente a Chile y Uruguay

Consultado sobre la posición del país en el contexto regional, Wortman Jofré realizó un diagnóstico crítico y consideró que Argentina todavía presenta importantes deficiencias en materia de transparencia y calidad institucional.

“Estamos mal, estamos mal, sobre todo si nos comparamos con países de la región como Chile o Uruguay, que están muy bien”, sostuvo.

Según explicó, los indicadores internacionales reflejan las dificultades que enfrenta Argentina para establecer mecanismos eficaces de prevención y control de la corrupción.

“Nosotros, lamentablemente, no tenemos una calidad institucional que refleje un buen control de la corrupción”, agregó.

En cuanto a las responsabilidades, afirmó que deben ser compartidas entre el Estado y el sector privado, aunque aclaró que la obligación principal de investigar y sancionar estas conductas corresponde a los organismos públicos, a través de fiscales, jueces y fuerzas especializadas.

El rol de las empresas y las nuevas exigencias contra la corrupción

El especialista también se refirió a la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que establece sanciones para empresas involucradas en determinados delitos de corrupción.

Wortman Jofré explicó que la normativa busca comprometer al sector privado en la prevención de estas prácticas y destacó la importancia de implementar códigos de ética, mecanismos de control y capacitaciones periódicas.

Incluso advirtió que las consecuencias legales pueden ser severas para las compañías involucradas. “Si una empresa paga un soborno, puede ser disuelta”, señaló. La legislación contempla esa sanción bajo determinadas condiciones, además de multas y otras penalidades.

En este contexto, adelantó que tenía previsto brindar una conferencia en la delegación santiagueña de la Cámara Argentina de la Construcción, como parte de las actividades de capacitación que la entidad desarrolla en distintas jurisdicciones del país.

Según explicó, estas iniciativas adquirieron especial relevancia después del impacto que tuvo la causa Cuadernos en el sector de la construcción.

“El empresariado, el sector privado, se está dando cuenta de que hacer negocios en un marco de transparencia, en definitiva, termina generando a largo plazo mayor rentabilidad”, manifestó.

La causa Cuadernos y las herramientas para investigar la corrupción

Durante la entrevista, el abogado también analizó el impacto de algunos de los casos judiciales más resonantes de la historia reciente argentina.

Al ser consultado sobre la causa Cuadernos, consideró que este tipo de investigaciones contribuyó a instalar la discusión sobre la corrupción y a fortalecer las herramientas disponibles para combatirla.

En ese sentido, recordó el caso de las presuntas coimas en el Senado, conocido como caso Banelco, en el que intervino como abogado de uno de los involucrados que aportó información a la investigación.

Wortman Jofré destacó especialmente la importancia de la figura del arrepentido, el acceso a la información pública y la responsabilidad penal empresaria.

“La Argentina viene acumulando una cantidad de buenas herramientas en la lucha contra la corrupción”, afirmó.

También puso énfasis en el papel del periodismo y de la ciudadanía para ejercer controles sobre el poder, particularmente mediante el acceso a información relacionada con el manejo de fondos públicos.

Para el especialista, el desafío consiste en que fiscales, funcionarios, empresas y organizaciones de la sociedad civil aprendan a utilizar eficazmente estos instrumentos.

“Es difícil, la verdad que es muy difícil, pero yo creo que en el largo plazo vamos a obtener buenos resultados”, expresó.

Fuertes críticas al funcionamiento de la Oficina Anticorrupción

Otro de los momentos destacados de la entrevista se produjo cuando Wortman Jofré fue consultado sobre el funcionamiento de la Oficina Anticorrupción de la República Argentina.

El abogado cuestionó su diseño institucional al considerar que la dependencia del Poder Ejecutivo representa una limitación para garantizar la independencia del organismo.

“Desde el punto de vista de su matriz, está mal instrumentada porque depende del poder político”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que debería contar con una estructura institucional diferente, similar a la de la Auditoría General de la Nación.

“Si uno tiene una denuncia contra el Poder Ejecutivo, no la va a poder investigar una oficina que depende del Poder Ejecutivo”, argumentó.

Sin embargo, aclaró que sus cuestionamientos apuntan al diseño institucional y no necesariamente al desempeño individual de quienes ocuparon cargos dentro del organismo.

Incluso reconoció que hubo funcionarios que realizaron un trabajo valioso en investigaciones relacionadas con hechos de corrupción.

Educación e incentivos: las claves para cambiar la situación

Sobre el final de la entrevista con Noticiero 7, Wortman Jofré sostuvo que Argentina necesita desarrollar una estrategia que combine medidas de corto y largo plazo para enfrentar la corrupción.

Según explicó, los cambios culturales requieren inversiones sostenidas en educación, formación ciudadana y promoción de prácticas éticas, tanto en el ámbito público como en el privado.

“La estrategia de largo plazo es sembrar para cosechar el día de mañana con educación, con buena formación, con códigos de ética, con prácticas adecuadas”, señaló.

No obstante, consideró que también resulta necesario implementar mecanismos que permitan obtener resultados más inmediatos.

En particular, propuso trabajar en sistemas de incentivos que alienten a los ciudadanos a denunciar irregularidades sin temor a sufrir represalias.

“En el corto plazo hay que trabajar en incentivos, ver de qué manera uno le pone a la gente zanahorias y premios para que se anime a denunciar la corrupción en lugar de sufrir consecuencias negativas”, concluyó.

De esta manera, el referente de Poder Ciudadano dejó planteada durante su visita a Santiago del Estero la necesidad de profundizar el compromiso del Estado, las empresas y la sociedad civil para fortalecer la transparencia y mejorar los mecanismos de prevención de la corrupción.