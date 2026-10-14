Distinguieron al personal policial por su destacada actuacion en el rescate a una mujer extraviada en el monte

Durante una ceremonia en Jefatura de Policía, seis efectivos del Grupo Especial de Rescate, la Comisaría Comunitaria N°29 de Quimilí y la División Criminalística recibieron medallas y distinciones por su participación en el operativo.

Hoy 22:35

En el Salón de Usos Múltiples de Jefatura de Policía se llevó a cabo una ceremonia de reconocimiento al personal policial que participó en el operativo de búsqueda y rescate de una mujer de 84 años, que permaneció extraviada durante varias horas en una extensa zona montuosa del paraje San Martín, departamento Ibarra.

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El acto estuvo presidido por el jefe de Policía, Comisario General Lic. Laureano Silva, acompañado por el subjefe de Policía, Comisario General Lic. Walter Gómez y Comisario Mayor Montes Jorge. También participaron integrantes de la Plana Mayor Policial, oficiales superiores y subalternos, familiares de los efectivos distinguidos, cadetes de los institutos de formación policial e invitados especiales.

La intervención policial tuvo lugar durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, luego de que familiares de la mujer alertaran sobre su desaparición en una zona rural ubicada aproximadamente a 90 kilómetros de la ciudad de Quimilí. Ante esta situación, personal de la Comisaría Comunitaria Nº 29 inició las tareas de búsqueda, a las que posteriormente se sumaron efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER), con la colaboración de otras dependencias policiales y pobladores de la zona.

El operativo demandó recorridos por sectores de monte cerrado, senderos y terrenos de difícil acceso, donde se puso de manifiesto la capacidad operativa de la Policía de la Provincia, mediante el despliegue de personal especializado y la utilización de recursos tecnológicos, entre ellos un dron equipado con cámaras térmicas. Esta herramienta permitió ampliar el área de exploración y detectar a una pequeña mascota que acompañaba a la mujer, orientando el desplazamiento de los equipos de búsqueda terrestre hasta lograr su localización durante la madrugada. Tras recibir los primeros auxilios, hidratación y abrigo, fue trasladada hasta una ambulancia y derivada al Hospital de Quimilí para su correspondiente evaluación médica.

En reconocimiento a la actuación del personal interviniente, durante la ceremonia se dio lectura a la resolución institucional y se procedió a la entrega de medallas y copias del instrumento administrativo a los seis efectivos distinguidos por su compromiso, profesionalismo y vocación de servicio.

Durante el acto se destacó la labor conjunta desarrollada por el Grupo Especial de Rescate, la Comisaría Comunitaria Nº 29, el Destacamento Policial Nº 18 de Pozo del Toba y la División Criminalística, cuya intervención puso de manifiesto la importancia de la coordinación entre dependencias, la preparación profesional y el empleo de recursos tecnológicos ante situaciones de emergencia.

En su mensaje, la autoridad policial resaltó que la protección de la vida humana constituye uno de los principios fundamentales de la función policial y valoró el compromiso demostrado por los efectivos durante el procedimiento. Asimismo, destacó que la capacitación permanente, la incorporación de equipamiento tecnológico y el trabajo coordinado fortalecen la capacidad de respuesta de la institución ante situaciones que ponen en riesgo la integridad de las personas.

La ceremonia constituyó una expresión de reconocimiento y gratitud hacia el personal distinguido, cuya actuación representa un ejemplo de responsabilidad, entrega y vocación de servicio, reafirmando el compromiso de la Policía de la Provincia con la seguridad y el bienestar de la comunidad.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, a través del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Culto y la Secretaría de Seguridad, continúa acompañando el fortalecimiento de las capacidades operativas de la institución policial, mediante la capacitación de sus efectivos, la incorporación de nuevas tecnologías y la consolidación de una fuerza de seguridad cada vez más preparada y cercana a la comunidad.